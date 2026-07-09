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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الأرصاد: أجواء صيفية مستقرة.. والرطوبة ترفع الحرارة المحسوسة إلى 37 درجة بالقاهرة

أرشيفية
أرشيفية
منار عبد العظيم

تشهد البلاد خلال الفترة الحالية حالة من الاستقرار في الأحوال الجوية، مع استمرار الأجواء الصيفية المعتادة في مختلف الأنحاء، بينما تظل الرطوبة المرتفعة العامل الأبرز في زيادة الإحساس بدرجات الحرارة، خاصة خلال ساعات النهار.

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن البلاد تشهد اليوم أجواءً صيفية مستقرة، مع استمرار درجات الحرارة حول معدلاتها الطبيعية لهذا الوقت من العام، مشيرة إلى أن نسب الرطوبة المرتفعة تظل العامل الرئيسي وراء زيادة الإحساس بحرارة الطقس، خاصة في القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية.

وقالت، خلال مداخلة ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، إن درجة الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى تتراوح اليوم بين 34 و35 درجة مئوية، وهي أقل بنحو درجة إلى درجتين مقارنة ببداية الأسبوع، مؤكدة عدم وجود موجات حارة خلال الأيام الحالية.

كتل هوائية معتدلة تخفف الأجواء

وأوضحت “غانم” أن الكتل الهوائية القادمة من البحر المتوسط، إلى جانب تأثير منخفض جوي في طبقات الجو العليا، ساعدا على استقرار الأحوال الجوية ومنع ارتفاع درجات الحرارة، إلا أن ارتفاع نسب الرطوبة يزيد من الشعور بالحرارة الفعلية.

وأضافت أن نسبة الرطوبة تتراوح بين 80 و85% على القاهرة الكبرى والوجه البحري، بينما تتجاوز 90 إلى 95% على السواحل الشمالية، ما يرفع درجة الحرارة المحسوسة في القاهرة إلى نحو 37 درجة مئوية، خاصة خلال ساعات الظهيرة.

 

السواحل أكثر رطوبة.. وجنوب الصعيد الأعلى حرارة

وأشارت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية إلى أن المحافظات الساحلية تسجل درجات حرارة تتراوح بين 28 و31 درجة مئوية، لكنها تشهد أعلى معدلات للرطوبة، في حين ترتفع درجات الحرارة تدريجيًا كلما اتجهنا جنوبًا، لتصل إلى 40 و41 درجة مئوية في محافظات جنوب الصعيد والوادي الجديد.

 

نشاط للرياح وارتفاع أمواج البحر المتوسط

وأكدت غانم أن البلاد تشهد نشاطًا للرياح تتراوح سرعته بين 30 و40 كيلومترًا في الساعة، وهو ما يساعد على تلطيف الأجواء نسبيًا، خاصة في المناطق المفتوحة، لكنه يؤدي في الوقت ذاته إلى ارتفاع أمواج البحر المتوسط.

وحذرت المصطافين من ارتفاع الأمواج والتيارات الساحبة، داعية إلى الالتزام بتعليمات وإرشادات السلامة على الشواطئ، مع التأكيد على أن البحر لا يزال مناسبًا لأعمال الصيد والملاحة البحرية.

 

فرص محدودة لأمطار خفيفة

ولفتت إلى وجود فرص ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة على بعض مناطق السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري، مؤكدة أنها أمطار غير مؤثرة ولا تستدعي القلق، في ظل استمرار استقرار الأحوال الجوية.

 

ارتفاع تدريجي في الحرارة الأسبوع المقبل

وتوقعت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية أن تبدأ درجات الحرارة في الارتفاع تدريجيًا اعتبارًا من الأسبوع المقبل، بقيم تتراوح بين درجة ودرجتين مئويتين، لتسجل العظمى على القاهرة الكبرى ما بين 35 و37 درجة مئوية، مع استمرار ارتفاع نسب الرطوبة، وهو ما يزيد الإحساس بدرجات الحرارة بنحو درجتين إلى أربع درجات.

 

نصائح الأرصاد للمواطنين

ودعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المواطنين إلى اتباع عدد من الإرشادات للوقاية من تأثير الطقس الحار، أبرزها:

تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس وقت الظهيرة.

الإكثار من شرب المياه والسوائل على مدار اليوم.

ارتداء الملابس القطنية الفاتحة والفضفاضة.

التواجد في أماكن جيدة التهوية قدر الإمكان.

توخي الحذر عند التواجد على شواطئ البحر المتوسط بسبب ارتفاع الأمواج والتيارات الساحبة.

الهيئة العامة للأرصاد الجوية الرطوبة المرتفعة الارصاد

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