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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

خلال افتتاحه سوق بني مزار الحضاري.. محافظ المنيا يوزع مانجو وبرتقال وبرقوق على المواطنين.. صور

محافظ المنيا يوزع الفاكهة
محافظ المنيا يوزع الفاكهة
ايمن رياض
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وسط حالة من السعادة.. وزع اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، كميات من الفواكه على عدد من أهالي مركز بني مزار، وذلك على هامش افتتاح السوق الحضاري الجديد، وسط أجواء من الفرحة والتفاعل من المواطنين.


وقام المحافظ بتوزيع البرقوق والبرتقال والمانجو على المواطنين الذين توافدوا لحضور افتتاح السوق، في مشهد لاقى ترحيبًا واسعًا، وعكس حرصه على مشاركة الأهالي فرحتهم بافتتاح المشروع الجديد. 

كان اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، قد افتتح السوق الحضاري الجديد بمدينة بني مزار، وذلك في إطار رؤية الدولة لتطوير الأسواق العشوائية وإنشاء أسواق حضارية متكاملة، بما يسهم في تنظيم الحركة التجارية، والارتقاء بالمظهر الحضاري للمدينة، وتحقيق السيولة المرورية، تيسيرًا على المواطنين، بحضور عدد من أعضاء مجلس النواب والقيادات التنفيذية.

وأوضح المحافظ أن السوق الحضاري الجديد مقام على مساحة 12 ألفًا و600 متر مربع، بمشاركة مجتمعية من شركة الاتحاد للأعلاف و الزيوت و الصابون ويضم السوق 300 باكية مخصصة لمختلف الأنشطة التجارية بالجملة والتجزئة، إلى جانب وحدة لإدارة السوق، ووحدة مرافق متكاملة، ومسجد، ودورات مياه، فضلًا عن ممرات واسعة، ومنظومة إنارة حديثة، ونظام تأمين متكامل، بما يضمن سهولة الحركة وتقديم الخدمات في بيئة تجارية حديثة وآمنة.

وأشار اللواء كدواني إلى أن إنشاء السوق يأتي في إطار خطة المحافظة للقضاء على الأسواق العشوائية التي كانت تتسبب في التكدسات المرورية والإشغالات، مؤكدًا أن نقل الأنشطة التجارية إلى السوق الجديد يسهم في تحقيق السيولة المرورية، خاصة بشارعي بورسعيد والجمهورية، إلى جانب تحسين المشهد الحضاري بمدينة بني مزار.

وخلال جولته داخل السوق، حرص المحافظ على تفقد الباكيات، والالتقاء بالتجار ومشاركتهم فرحة افتتاح السوق، مؤكدًا أن نجاح السوق يعتمد على تعاون الجميع في الحفاظ عليه والالتزام بالضوابط المنظمة للعمل داخله، بما يضمن استدامته وتحقيق أقصى استفادة منه، ليصبح نموذجًا رائدًا للأسواق الحضارية الحديثة على مستوى محافظة المنيا.

حضر الافتتاح النائب إيهاب خالد فتح الباب، والدكتور حمادة حلبي، والنائب محمود عبد الحفيظ، أعضاء مجلس النواب، وممثلو شركة الاتحاد للأعلاف والزيوت والصابون، وإكرام محمود، رئيس مركز ومدينة بني مزار، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

المنيا محافظ المنيا سوق بني مزار افتتاح فاكهة

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