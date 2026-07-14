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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

بعد رسالة أثارت الجدل.. والدة سيلينا جوميز تكشف حقيقة خلافها مع ابنتها

النجمة سيلينا غوميز
النجمة سيلينا غوميز
أوركيد سامي
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حسمت ماندي تيفي، والدة النجمة الأمريكية سيلينا جوميز، حقيقة الأنباء والتكهنات التي انتشرت خلال الساعات الماضية بشأن وجود خلافات عائلية بينها وبين ابنتيها، مؤكدة أن الأمر لا يتجاوز كونه منشورًا طريفًا حمل طابع المزاح.

وبدأت التكهنات بعدما نشرت ماندي تيفي عبر حسابها على «إنستجرام» صورة جمعت ابنتيها، سيلينا غوميز وشقيقتها الصغرى غرايسي إليوت تيفي، البالغة من العمر 13 عامًا، وأرفقتها برسالة تحدثت خلالها بطريقة ساخرة عن علاقتها بهما.

وأشارت والدة سيلينا غوميز في رسالتها إلى أنها تشعر أحيانًا بأن ابنتيها تعتبرانها أمًا غير مواكبة للموضة، لكنها عبرت في الوقت نفسه عن حبها الكبير وفخرها بهما، مؤكدة أنهما من أهم إنجازاتها في الحياة.

وكتبت ماندي في منشورها، الذي شاركته يوم 12 يوليو، مازحة بأنها تتمنى أن تدرك ابنتاها يومًا مدى قوتها، وأن تحباها بالقدر نفسه الذي تحبهما به، مضيفة أنها ستظل الأم التي لا تستسلم مهما تعرضت للمواقف الطريفة أو الانتقادات منهما.

كما وجهت ماندي رسالة دعم إلى نفسها في إطار المزاح، مشيرة إلى أنها قد تقوم ببعض الأمور بطريقة غير صحيحة من وجهة نظر ابنتيها، لكنها ستظل دائمًا موجودة إلى جانبهما وتدعمهما في مختلف الظروف.

وأثار أسلوب المنشور تساؤلات بين عدد من المتابعين، الذين اعتقد بعضهم أن كلمات ماندي قد تحمل إشارات إلى توتر أو خلاف داخل العائلة، قبل أن يتضح أن الرسالة جاءت في سياق فكاهي يعكس طبيعة العلاقة بين الأم وابنتيها.

ونفت ماندي تيفي بذلك وجود أي أزمة عائلية، مؤكدة أن ما كتبته لم يكن سوى مزاح حول الاختلافات الطبيعية بين الأجيال، خاصة فيما يتعلق بالموضة وطريقة التفكير، وأن علاقتها بابنتيها قائمة على الحب والدعم.

وتحظى علاقة سيلينا غوميز بعائلتها باهتمام واسع من جمهورها حول العالم، إذ تظهر النجمة الأمريكية في العديد من المناسبات برفقة شقيقتها الصغرى غرايسي، وتحرص على مشاركة بعض اللحظات العائلية مع متابعيها.

وتعد ماندي تيفي من الشخصيات الداعمة لابنتها سيلينا غوميز، كما شاركت في تأسيس شركة «Wondermind»، التي تهتم بالمحتوى المرتبط بالصحة النفسية، فيما تستمر سيلينا في نشاطها الفني ومشروعاتها المختلفة.

النجمة سيلينا غوميز اخبار الفن نجوم الفن

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