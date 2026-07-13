جولات متواصلة لإنجاز شبكات البنية التحتية بسكن لكل المصريين بحدائق العاصمة .. صور

واصل المهندس أحمد محمد العربي، رئيس جهاز مدينة حدائق العاصمة، جولاته الميدانية المكثفة.

يرافقه خلالها النواب والمعاونون ومديرو الإدارات التنفيذية لقطاعات الإسكان والطرق والمرافق، وذلك لمتابعة معدلات الإنجاز على أرض الواقع، بمواقع تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين، بإستكمال المرحلة الخامسة بالاعلان الرابع عشر، من أجل خطة تسليم الوحدات لحاجزيها كاملة التشطيب والمرافق.

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، والدكتور مهندس وليد عباس، نائب وزيرة الإسكان للمجتمعات العمرانية، والمهندس عمار مندور، نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية والإنشاءات، بالمتابعة الميدانية المستمرة للمشروعات الجاري تنفيذها على ارض الواقع لتحقيق الأهداف المخطط لها ضمن الجداول الزمنية المحددة.

وتركزت الجولة، علي متابعة مشروعات الطرق والبنية التحتية من أعمال المرافق المرتبطة بمشروعات الإسكان الإجتماعي، لتتماشى مع خطة تسليم الوحدات السكنية بإجمالي عدد ١٧٤٩٦ وحدة سكنية يجرى تنفيذها بمساحة ٩٠ مترًا مربعًا للوحدة كاملة التشطيب والمرافق، وقد شدد سيادته خلال جولته على ضرورة الانتهاء من أعمال المرافق والطرق والإنارة وتنسيق الموقع العام، تمهيدا لخطة تسليم الوحدات لحاجزيها.

وكما تضمنت، متابعة أعمال تركيب البلدورات الخرسانية، مع ضبط مناسيب التسويات للطرق الداخلية، وتسوية طبقة الأساس (الطبقة التحتية) للرصف، وهي إحدى المراحل الفنية الهامة التي تسبق صب الطبقة النهائية، لضمان متانة التأسيس واستقرار الطريق على المدى الطويل.

وأكد سيادته أن الهدف من هذه الجهود هو تحقيق بيئة عمرانية متكاملة ومستدامة، وتواكب تطلعات سكان المدينة نحو حياة أكثر جودة واستقرارًا، مشيرًا إلى أن هذه المشروعات تأتي ضمن خطة الدولة لتوفير سكن ملائم لمختلف شرائح المجتمع.

وفي ختام الجولة، شدد المهندس أحمد العربي، على استمرار برامج المتابعة الميدانية الدورية لمختلف قطاعات المدينة، مؤكدًا أن الهدف هو تسريع وتيرة الإنجاز وتقديم مستوى خدمي وعمراني يليق بمدينة حدائق العاصمة كمجتمع حضاري واعد يجسد رؤية الدولة للتنمية العمرانية الحديثة.