بعد أزمة الطائرة الإيرانية | الحوثيون يعلنون انتهاء الهدنة .. ويتوعدون بالرد

أكد إياد الموسمي، مراسل قناة القاهرة الإخبارية، أن التصعيد الحوثي بدأ قبل أيام، بعدما تصاعدت حدة الخطاب الموجه إلى المملكة العربية السعودية والحكومة اليمنية، موضحاً أن هذا التصعيد تزامن مع اختراق طائرة إيرانية الأجواء اليمنية وهبوطها في مطار صنعاء الدولي دون الحصول على إذن مباشر من الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً وبالتنسيق مع التحالف العربي.

وأضاف في مداخلة مع الإعلامي رعد عبد المجيد، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الحكومة اليمنية أعلنت رفضها لهذا الاختراق، كما طرحت وساطة تقضي بإعادة الوفد الحوثي من طهران عبر دولة وسيطة أو بواسطة الخطوط الجوية اليمنية من مسقط إلى صنعاء، إلا أن جماعة الحوثي رفضت ذلك وأصرت على وصول طائرات إيرانية إلى مطار صنعاء، بهدف كسر الحصار، بحسب قولها، وتنفيذ الجانب الاقتصادي من خطة السلام المطروحة.

وأوضح الموسمي أن هذه التطورات والاتهامات المتبادلة جعلت التصعيد العسكري يفرض نفسه على المشهد، مشيراً إلى صدور بيانات من وزارة الدفاع اليمنية والحكومة اليمنية ومجلس القيادة الرئاسي، جميعها تؤكد رفض ما جرى، وتدعو القوات المسلحة اليمنية ووزارة الداخلية إلى رفع الجاهزية القتالية، في ظل توقعات بإطلاق معركة عسكرية تهدف إلى استعادة المحافظات الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي.

وتابع مراسل قناة القاهرة الإخبارية أن جماعة الحوثي دفعت بتعزيزات عسكرية إلى محافظتي الجوف والحديدة ومناطق التماس مع القوات الحكومية، لافتاً إلى ورود أنباء عن قصف مدرج مطار صنعاء، إلا أنها لم تتأكد حتى الآن.

وأشار إلى معلومات تفيد بأن طائرة أخرى كانت تحاول الهبوط في مطار صنعاء الدولي، قبل أن تغير مسارها فوق أجواء محافظة ذمار وتخفي إشاراتها، مؤكداً أنه لا توجد معلومات مؤكدة حتى الآن بشأن ما إذا كانت قد هبطت في مطار صنعاء أم لا.

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