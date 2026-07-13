قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الموجة الحارة تهدد مرضى الضغط .. أطباء يكشفون الفئات الأكثر عرضة للمضاعفات الخطيرة
لتسريع الحلول المبتكرة.. تفاصيل مشاركة وزيري الري والتخطيط في قمة المناخ والمياه بالأمم المتحدة
المحامين تتحرك ضد مواقع وحسابات إلكترونية في الإساءة للنقابة
هل يفرض الذكاء الاصطناعي واقعًا جديدًا على منظومة التعليم العالي؟
ماكرون : إطلاق التحالف المضاد للصواريخ يعزز القدرات الأوروبية لمواجهة التحديات
شيرين عبدالوهاب تشوق جمهورها لحفلها برسالة صوتية .. ماذا قالت؟
أحمد موسى : 120 مليون شكر وتقدير للمنتخب المصري بعد تشريفنا في كاس العالم
أحمد موسى: علم فلسطين جنب علم مصر في استاد القاهرة
كابان : السيطرة الأمريكية على مضيق هرمز تستهدف حضورا دائما ورسومًا مستقبلية
بيروت وتل أبيب وجهاً لوجه في روما.. ما أبرز أوراق التفاوض؟
أحمد موسى يكشف سر عدم الاحتفال بالمنتخب في شوارع القاهرة
نيويورك تايمز: رئيس الموساد السابق التقى أحمدي نجاد سرا ضمن خطة لليوم التالي في إيران| تفاصيل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

لأول مرة.. القوات المسلحة تنشر اعترافات سودانيين بشأن التنقيب غير الشرعي عن الذهب ضمن سلسلة "درع الجنوب"

درع الجنوب
درع الجنوب
محمد إبراهيم
نتيجة الدبلومات الفنية 2026

‏نشر المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة العقيد أح أحمد عتمان اعترافات بعض السودانيين الذين يقومون بالتنقيب عن الذهب بطريقة غير شرعية.

وشمل اعترفات السودانيين قيام القوات المسلحة بحسن معاملتهم وتقديم كافة أوجه الدعم لهم ومعاملتهم وفق القانون الدولي والإنساني.

وطالب السودانيين المقبوض عليهم من الذين يعملون في مجال التنقيب غيد شرعي عن الذهب بعدم فعل ذلك حتى لا يضعوا أنفسهم للقبض عليهم.

وكان المتحدث العسكري قد أعلن إطلاق سلسلة فيديوهات "درع الجنوب" التي لإبراز جهود القوات المسلحة  في حماية الأمن القومي المصري على الاتجاه الجنوبي والحفاظ على وحماية مقدرات وثروات الوطن

‏وأطلق المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة اسم درع الجنوب على سلسلة الفيديوهات التي سيتم إطلاقها قريبا يوضح فيه جهود القوات المسلحة والشرطة المدنية في مكافحة عمليات التنقيب عن الذهب غير الشرعية كذلك عملية التنقيب عن الثروات التعدينية بطريقة غير شرعية كذلك جهود القوات المسلحة والشرطة في مكبة مجابهة العصابات ومكافحة الهجرة غير شرعية والمهربين.

المتحدث العسكري المتحدث العسكري الجديد العقيد أحمد عتمان درع الجنوب التنقيب عن الذهب القوات المسلحة الاتجاه الاستراتيجي الجنوبي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

عدى الـ 6700.. سعر الذهب اليوم يسجل ارتفاعا جديدا

الذهب

تراجع 900 جنيه عن أعلى مستوياته..سعر الذهب اليوم

الدواجن

تحذير عاجل للمواطنين بشأن هذا النوع من الدواجن.. والكيلو يسجل 65 جنيها

هلال شهر صفر

اللهم بلغنا رمضان.. دار الإفتاء تستطلع هلال شهر صفر.. غداً الثلاثاء

الذهب

الذهب ينخفض بأكثر من 1.7% إلى نحو 4050 دولارا للأوقية.. والشعبة تفجر مفاجأة

أسعار الذهب اليوم الاثنين

أسعار الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 يتراجع والجنيه الذهب يخسر 360 جنيها

ارشيفية

اعرف هتقبض كام..موعد صرف مرتبات يوليو 2026 بالزيادة الجديدة

أرشيفية

أسعار الذهب اليوم الإثنين 13 يوليو.. وعيار 21 يسجل هذا الرقم

ترشيحاتنا

ميتا

كيف تمنع ميتا من استخدام صورك على إنستجرام في تدريب الذكاء الاصطناعي؟

سيارة بي واي دي دينزا Z الكوبيه

سعر بي واي دي دينزا Z الكوبيه في السعودية

احمِ خصوصيتك: طريقة إلغاء حفظ وسائط البحث في جوجل

خطوة بخطوة.. أوقف ميزة جوجل الجديدة لجمع بياناتك

بالصور

الموجة الحارة تهدد مرضى الضغط .. أطباء يكشفون الفئات الأكثر عرضة للمضاعفات الخطيرة

الموجة الحارة تهدد مرضى الضغط.. أطباء يكشفون الفئات الأكثر عرضة للمضاعفات الخطيرة
الموجة الحارة تهدد مرضى الضغط.. أطباء يكشفون الفئات الأكثر عرضة للمضاعفات الخطيرة
الموجة الحارة تهدد مرضى الضغط.. أطباء يكشفون الفئات الأكثر عرضة للمضاعفات الخطيرة

اعترافات الدهابة.. سلمنا نفسنا للجيش المصري وهنسافر بكره على السودان

صورة لبعض من المقبوض علهيم
صورة لبعض من المقبوض علهيم
صورة لبعض من المقبوض علهيم

إزالة 10 تندات وإشغالات مخالفة بالموقف الداخلي بالعاشر من رمضان

العاشر من رمضان
العاشر من رمضان
العاشر من رمضان

في الموجة الحارة .. 8 أطعمة تحميك من الجفاف

8 أطعمة تساعد جسمك على مقاومة الإجهاد الحراري وتحميك من الجفاف
8 أطعمة تساعد جسمك على مقاومة الإجهاد الحراري وتحميك من الجفاف
8 أطعمة تساعد جسمك على مقاومة الإجهاد الحراري وتحميك من الجفاف

فيديو

صورة لبعض من المقبوض علهيم

اعترافات الدهابة.. سلمنا نفسنا للجيش المصري وهنسافر بكره على السودان

صابر الرباعي

صابر الرباعي يفتتح الدورة الـ60 من مهرجان قرطاج الدولي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

فاتورة حرب اللا اتفاق بين أمريكا وإيران !! تدفعها اقتصاديات الخليج

شحاتة السيد

شحاتة السيد يكتب : ماذا بعد اكتشاف 1ملم 3 من دماغ الإنسان؟

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: نقاء عطاء الأنثى

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: منتخب مصر

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: النهائي يبدأ اليوم

المزيد