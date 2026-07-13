لأول مرة.. القوات المسلحة تنشر اعترافات سودانيين بشأن التنقيب غير الشرعي عن الذهب ضمن سلسلة "درع الجنوب"

‏نشر المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة العقيد أح أحمد عتمان اعترافات بعض السودانيين الذين يقومون بالتنقيب عن الذهب بطريقة غير شرعية.

وشمل اعترفات السودانيين قيام القوات المسلحة بحسن معاملتهم وتقديم كافة أوجه الدعم لهم ومعاملتهم وفق القانون الدولي والإنساني.

وطالب السودانيين المقبوض عليهم من الذين يعملون في مجال التنقيب غيد شرعي عن الذهب بعدم فعل ذلك حتى لا يضعوا أنفسهم للقبض عليهم.

وكان المتحدث العسكري قد أعلن إطلاق سلسلة فيديوهات "درع الجنوب" التي لإبراز جهود القوات المسلحة في حماية الأمن القومي المصري على الاتجاه الجنوبي والحفاظ على وحماية مقدرات وثروات الوطن

‏وأطلق المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة اسم درع الجنوب على سلسلة الفيديوهات التي سيتم إطلاقها قريبا يوضح فيه جهود القوات المسلحة والشرطة المدنية في مكافحة عمليات التنقيب عن الذهب غير الشرعية كذلك عملية التنقيب عن الثروات التعدينية بطريقة غير شرعية كذلك جهود القوات المسلحة والشرطة في مكبة مجابهة العصابات ومكافحة الهجرة غير شرعية والمهربين.