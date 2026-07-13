إعلام عبري يدعي : الشيخة موزا شخصية مؤثرة دوليا وضمن أخطر أعداء إسرائيل

أثار برنامج وثائقي بثته القناة 11 الإسرائيلية جدلا واسعا بعد أن زعم أن الشيخة موزا بنت ناصر، والدة أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، تُعد من "أخطر أعداء إسرائيل"، وذلك في الحلقة الأولى من الموسم الخامس لبرنامج "الأعداء"، الذي يتناول شخصيات تعتبرها إسرائيل مؤثرة في الصراع معها.

وادعى البرنامج أن الشيخة موزا تتمتع بنفوذ سياسي يتجاوز دورها الرسمي، إلى جانب نشاطها في مجالات التعليم والتنمية والعلاقات الدولية.

كما ادعى الوثائقي أن نفوذ الشيخة موزا لم يتراجع بعد تولي الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الحكم، معتبرًا أنها لا تزال من أكثر الشخصيات تأثيرًا في صناعة القرار القطري .



ووفقا لما عرضه البرنامج، فقد جاءت الشيخة موزا ضمن قائمة ضمت عددا من الشخصيات الإقليمية، من بينهم المرشد الإيراني علي خامنئي، والأمين العام السابق لحزب الله حسن نصر الله، وعدد من قادة الفصائل الفلسطينية، في تصنيف يعكس رؤية القناة الإسرائيلية لهذه الشخصيات.

ويأتي هذا الوثائقي في ظل استمرار التوتر السياسي والإعلامي بين إسرائيل وقطر، خاصة في ظل الدور الذي تلعبه الدوحة في ملفات الوساطة الإقليمية، وفي مقدمتها الحرب في قطاع غزة، وهو ما يجعل أي تناول إسرائيلي للشخصيات القطرية محل متابعة واهتمام.