قطر تدين استهداف مقر القنصلية الكويتية في البصرة وتؤكد رفض انتهاك حرمة البعثات الدبلوماسية

أدانت دولة قطر استمرار الاعتداءات التي استهدفت مقر القنصلية العامة لدولة الكويت الشقيقة في مدينة البصرة العراقية، مؤكدة رفضها الكامل لأي انتهاك يستهدف البعثات الدبلوماسية.



وقالت وزارة الخارجية القطرية، في بيان، إن هذه الاعتداءات تمثل انتهاكًا لحرمة المقار الدبلوماسية، مشددة على ضرورة احترام الاتفاقيات والأعراف الدولية التي تكفل حماية البعثات الدبلوماسية والقنصلية.



وجددت الدوحة تضامنها الكامل مع دولة الكويت، مؤكدة دعمها لكل الإجراءات التي من شأنها الحفاظ على أمن وسلامة البعثات الدبلوماسية والعاملين فيها، وضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث.