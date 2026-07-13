خالد الشناوي يكتب: منتخب مصر

رودينا ابنتي طفلة لم تتجاوز السبع سنوات دخلت منزلي فرأيتها تجلس أمام شاشة التلفاز تتابع مباراة مصر والأرجنتين وتلهج بالدعاء بالفوز لمصر.

وقفت أمام هذا المشهد لحظات أتدبر إرادة الله عز وجل حيث نثر حب مصر في قلوب أطفالها الى جانب كبارها وقلت في نفسي إن حب مصر جينات تتوارث في قلوب أهلها جيلا بعد جيل وان مصر ستظل آمنه مطمئنه عبر الدهور والعصور بما حباها الله من سياج أمان لأنها رأس الشرق الأوسط وقاطرة شموخه وصموده إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها وهو خير الوارثين .

لقد لعب منتخب مصر مباراته ضد الأرجنتين وضد الحكم، وضد الـVAR، وضد شركات القمار وشركات الرعاية، وضد إسرائيل وميسي فوقها!

دفاع مصر في هذه المباراة كان دفاعا عن الهويه ودفاعا عن القيم والمبادئ التي لا تقبل الشك او المساومه ...

حراسة شباك مرمانا كانت حراسه لحضارة تاريخيه امتدت لآلاف السنين فلم يتسللوا إلى مرمانا إلا سرقة وتسوروا اليه من فوق جدار اللا قيم واللا أخلاق كعاداتهم.

فخرجنا منتصرين لا مهزومين وانها لرسالات لهم ولنا.

لهم: لرفضنا البات لأعلام المثليه وسياسة الكيل بمكيالين وآخرها صرخة حق ضد العنصرية وتسليط الضوء على القضيه الفلسطينية.

ولنا:أننا خسرنا النتيجه ولكننا كسبنا احترام أنفسنا أولا وأخيرا .

من هذه التجربه الكرويه نتعلم انهم لا يريدون الانتصار لمصر حتى ولو في الكوره!

ولكن مصر منتصره على الدوام ولا تهزم فهي لا تقع وان وقعت وجدت متكأ من الرياده والشموخ وأصالة التاريخ والتصميم على سيرها نحو تحقيق غايتها ومجدها

اللوبي الصهيوني يتحكم في زمام الامور في العالم الخارجي لكنه فشل كل الفشل في تنفيذ مخططاته داخل الدولة المصريه ولم يجد بد حاليا الا القتال خارجيا ضد مصر حتى في لعب الكوره!

علموا أولادكم أن اسرائيل هي العدو الذي لا يرحم ضعيفا ولا يحفظ حقا ولا جوارا ....

هي رأس الأفعى وهي المصدر الأول للحقد والعدوان والبغض والشر والكراهية في العالم وهي الخطر الكبير على أمتنا .

اجتماع المصريين على حب مصرهم وعلى حب منتخبهم لهو انعكاس لتوحدهم وصفاء سريرتهم وانهم يجمتعون في اقل من لحظه ضد اعدائهم لتحقيق مرادهم .