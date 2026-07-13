إزالة 10 تندات وإشغالات مخالفة بالموقف الداخلي بالعاشر من رمضان

أكد المهندس علاء عبد اللاه مصطفى، رئيس جهاز العاشر من مضان والمشرف على جهاز حدائق العاشر انه نفذ جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان حملة مكبرة لإزالة الإشغالات والتعديات بالموقف الداخلي، برئاسة وبالتنسيق مع حكمدار العاشر، وقسم شرطة ثالث العاشر من رمضان، وشرطة التعمير، وشرطة المرافق، وبمشاركة إدارات التنمية والإشغالات والتعديات والأمن والحركة والمعدات، والنظافة والتجميل.

وأضاف أنه جاءت الحملة في إطار خطة الجهاز لفرض الانضباط داخل الموقف، وتيسير حركة المواطنين، وضمان انتظام حركة سيارات السرفيس والنقل الداخلي، والحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة.

واستهدفت الحملة الإشغالات والتعديات المقامة أمام المحال التجارية، والتي امتدت إلى حرم الطريق وأعاقت حركة المشاة والسيارات، وتسببت في تكدس الحركة داخل الموقف.

وأسفرت الحملة عن رفع وإزالة جميع الإشغالات التي تعوق حركة المواطنين ووسائل النقل، إلى جانب إزالة ١٠ تندات مخالفة أقيمت أمام المحال التجارية بالمخالفة للاشتراطات المنظمة، بما أسهم في فتح الممرات، وتحقيق السيولة المرورية، واستعادة الانضباط والمظهر الحضاري للموقع.

وأكد المهندس علاء عبد اللاه مصطفى استمرار الحملات الميدانية بالتنسيق مع الجهات المعنية، وعدم السماح بعودة أي مظاهر عشوائية تعوق حركة المواطنين أو وسائل النقل، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية حيال المخالفين.