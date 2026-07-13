استخراج 6 آلاف رخصة و1350 تصريح مؤقت لأصحاب المحال التجارية بالشرقية

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية متابعته المستمرة لمعدلات أداء منظومة إصدار تراخيص المحال العامة بالمراكز والمدن والأحياء، مشيراً إلى أهمية تكثيف الجهود لسرعة الانتهاء من الإجراءات الخاصة بالتراخيص وتقديم كافة التيسيرات للمواطنين، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات الدولة بتطبيق قانون المحال العامة وتوفيق أوضاع الأنشطة التجارية بما يحقق الانضباط ويعزز بيئة الاستثمار داخل المحافظة.

من جانبها أوضحت المهندسة وئام عبد الحكيم مديرة إدارة مركز إصدار التراخيص للمحال العامة بالمحافظة أن فرق العمل تواصل جهودها بالتنسيق مع الوحدات المحلية بالمراكز والمدن والأحياء لمتابعة طلبات التراخيص وفحصها أولاً بأول، مشيرة إلى أن أجمالى عدد المعاملات حتى نهاية يونيو ٢٠٢٦م وصلت إلى ١٤٧٥٨ معاملm الي أنه منذ بدء العمل بالمنظومة تم أستخراج ٦ آلاف و ٤٥٠ رخصة بالأضافه إلى أستخراج ١٣٥٠ تصريح مؤقت لأصحاب المحال لمزاولة الأنشطة التجارية المختلفة بنطاق المحافظة.

وأضافت مدير إدارة مركز إصدار التراخيص للمحال العامة بالمحافظة أن المركز يعمل على تقديم التسهيلات اللازمة لأصحاب الأنشطة المختلفة لتوفيق أوضاعهم وفقاً لقانون المحال العامة، مع الالتزام بتبسيط الإجراءات وتسريع معدلات الإنجاز لتحقيق المستهدف.

جدير بالذكر، أنه بدءاً من يوم ١ مارس ٢٠٢٦ تم أعادة تشغيل ماكينات pos التابعة لوزارة الداخلية وتقوم المراكز التكنولوجية بتحصيل جميع المبالغ لخدمة المحال العامة وذلك للطلبات الجديدة من خلال الشباك الواحد من رسوم حماية ميدانية ومساعدات فنية والبيئة وسلامة الغذاء على الأكواد المؤسسية الخاصة بكل جهه.