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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الإنتاج الحربي تقيم معرضًا لمنتجات قطاع الأسرة بنادي المصانع

وزارة الإنتاج الحربي
وزارة الإنتاج الحربي
كريم الخطيب
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أعلنت وزارة الإنتاج الحربي إقامة معرض للمنتجات المدنية التي تخدم قطاع الأسرة وذلك بمقر نادي المصانع الحربية بصلاح سالم - مدينة نصر، خلال الفترة من 14 إلى 20 يوليو الجاري، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور مهندس صلاح سليمان جمبلاط وزير الدولة للإنتاج الحربي، بالتواجد الفعال لشركات الوزارة بمختلف المعارض وتوفير المنتجات المدنية للمواطنين وعلى رأسها المنتجات التي تلبي احتياجات قطاع الأسرة، بما يعكس جهود الوزارة في دعم الصناعات الوطنية وتعزيز الإنتاج المحلي.

تشارك بالمعرض عدد من شركات الإنتاج الحربي، وهي شركة شبرا للصناعات الهندسية (مصنع 27 الحربي) بمنتجاتها من مراوح السقف، وتشارك شركة حلوان للصناعات غير الحديدية (مصنع 63 الحربي) بمقاسات مختلفة من الفويل، بينما تشارك شركة حلوان للصناعات الهندسية (مصنع 99 الحربي) بأدوات المائدة والمطبخ المصنوعة من الاستانلس ستيل، وتشارك شركة بنها للصناعات الإلكترونية (مصنع 144 الحربي) بمنتجاتها من الشاشات والتابلت واللمبات الليد ومياه الرياديتير، أما شركة قها للصناعات الكيماوية (مصنع 270 الحربي) فتشارك بورنيش الأحذية، وتشارك شركة حلوان للأجهزة المعدنية (مصنع 360 الحربي) بعدد من الأجهزة الكهربائية من إنتاجها، فالشركة متخصصة في تصنيع (السخانات، البوتاجازات، التكييفات، الثلاجات، الغسالات).

الاستفادة من فائض الطاقات الإنتاجية

تعكس إقامة هذا المعرض الحرص على الاستفادة من فائض الطاقات الإنتاجية بالشركات التابعة للوزارة لتصنيع منتجات مدنية بجودة عالية وأسعار تنافسية، وذلك إلى جانب مهمتها الأساسية المتمثلة في تلبية متطلبات القوات المسلحة والشرطة من الأسلحة والذخائر والآلات والمعدات والأنظمة الإلكترونية المتطورة.

وزارة الإنتاج الحربي قطاع الأسرة المصانع الحربية نادي المصانع الحربية

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