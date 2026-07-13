مراسلة قناة القاهرة الإخبارية: نبيل فهمي يؤكد أن السيادة العربية خط أحمر وأمن الدول العربية لا يتجزأ

قالت سلسبيل سليم مراسلة قناة القاهرة الإخبارية، إنّ الأمين العام لجامعة الدول العربية، نبيل فهمي، وجّه في أول مؤتمر صحفي له منذ توليه مهام منصبه مطلع الشهر الجاري رسائل مهمة، في توقيت شديد التعقيد تمر فيه المنطقة العربية بتحديات غير مسبوقة على المستويات السياسية والأمنية والإنسانية، مؤكداً أن السيادة العربية خط أحمر لا يمكن المساس به، وأن أمن الدول العربية كلٌ لا يتجزأ، وذلك على خلفية استمرار الهجمات الإيرانية على عدد من الدول العربية والخليجية.

وأضافت في مداخلة مع الإعلامية إيمان الحويزي، عبر قناة القاهرة الإخبارية، أنّ نبيل فهمي استعرض أولويات عمل الأمانة العامة ورؤيته لتطوير أداء جامعة الدول العربية، موضحة أنها تقوم على 3 ركائز أساسية، هي ركيزة سياسية تصون السيادة العربية، وركيزة أمنية تحمي الدول العربية من التهديدات المتلاحقة، وركيزة اقتصادية تربط التكامل الاقتصادي العربي بأهداف التنمية بما يشكل درعاً للاستقرار والتنمية.

وأشارت إلى أن هذه الرؤية تستند إلى 3 آليات تنفيذية تشمل التنسيق والتشاور مع الدول العربية، والحوكمة، وتعزيز الدبلوماسية العربية والمتابعة مع الدول الأعضاء لاحتواء النزاعات والأزمات.

وأوضحت سلسبيل سليم أن المؤتمر تناول عدداً من الملفات التي تتصدر أجندة الجامعة العربية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية باعتبارها القضية المركزية، إلى جانب الأوضاع في السودان ولبنان وسوريا، وأمن الملاحة البحرية وأمن البحر الأحمر، كما شدد الأمين العام على أن جامعة الدول العربية تمثل بيت العرب الجامع والشامل، داعياً إلى تعزيز العمل العربي المشترك، وتوسيع التعاون العربي في المجالات الاقتصادية والاجتماعية بما يخدم مصالح الشعوب العربية.

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