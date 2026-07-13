الجيش الروسي يستهدف سفينتي شحن للقوات الأوكرانية في أوديسا

أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، بأن الجيش الروسي استهدف سفينتي شحن للقوات الأوكرانية في ميناء يوجني في مقاطعة أوديسا.

وأشارت الوزارة -في بيان أوردته وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية- إلى أن القوات الروسية تواصل، على مدار اليوم الاثنين، توجيه ضربات إلى الموانئ الأوكرانية والسفن المستخدمة لصالح القوات المسلحة الأوكرانية.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن الجيش الروسي طوال اليوم واصل قصف واستهداف الموانئ الأوكرانية باستخدام أسلحة دقيقة بعيدة المدى وطائرات مسيرة.

وقالت الدفاع الروسية في بيان: واصلت القوات المسلحة الروسية، الليلة، قصف الموانئ الأوكرانية، ونتيجة للضربات الجماعية باستخدام أسلحة دقيقة بعيدة المدى تُطلق من الجو وطائرات هجومية دون طيار، تضررت مرافق البنية التحتية للموانئ في تشورنومورسك في مقاطعة أوديسا، والتي تستخدم لتفريغ وتخزين الشحنات العسكرية والوقود ومواد التشحيم.

ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.