شمس البارودي تستعيد ذكرياتها مع السيدة نفيسة: زرتها أكثر من مرة بعد وفاة زوجي

حرصت الفنانة المعتزلة شمس البارودي على مشاركة متابعيها عبر حسابها على موقع فيسبوك بمنشور استرجعت خلاله ذكرياتها مع مسجد ومقام السيدة نفيسة، معبرة عن حبها الشديد للمكان وتعلقها به منذ سنوات.

وقالت شمس البارودي في منشورها: «الله على حلاوة بخور الحسين ولا السيدة نفيسة، هازورها قريب وأصورلكم من هناك وأنا في الزيارة».

وكشفت الفنانة المعتزلة عن زياراتها المتكررة للمقام، مشيرة إلى أنها ذهبت إليه أكثر من مرة بعد وفاة زوجها الفنان الراحل حسن يوسف، حيث كتبت: «روحتها كذا مرة بعد وفاة حبيبي زوجي، روحنا أنا وبنتي وصديقتها، وكنت بحاول أتخفى بس ما نفعش».

كما استرجعت شمس البارودي بعض الذكريات الخاصة التي تربطها بالسيدة نفيسة، موضحة أن المكان يحمل لها ذكريات قديمة تعود إلى فترة حملها بابنتها الكبرى، قائلة: «السيدة نفيسة ليها ذكريات كتير معايا من وقت حملي في بنوتي البكرية نور عيني وحتة من قلبي».

واختتمت منشورها بالدعاء لابنتها وزوجها بالحفظ والتوفيق، متمنية أن يبعد الله عنهما الحسد والحقد، وسط تفاعل كبير من متابعيها الذين أعربوا عن محبتهم لها وتقديرهم لكلماتها المؤثرة