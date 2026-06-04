طرح الإعلان والبوستر الرسمي لفيلم The End of Oak Street

أطلقت شركة Warner Bros. Pictures الإعلان الرسمي والبوستر الجديد لفيلم الخيال العلمي والتشويق The End of Oak Street، والذي يجمع النجمين آن هاثواي وإيوان ماكجريجور، وإخراج وتأليف ديفيد روبرت ميشيل

حيث يكشف الإعلان عن عالم غامض ومثير، حيث تتعرض منطقة سكنية هادئة لحدث كوني مجهول ينقلها بالكامل إلى مكان غير معروف، لتجد عائلة "بلات" نفسها في مواجهة أخطار غير متوقعة، من بينها كائنات ما قبل التاريخ والديناصورات، في رحلة بقاء مليئة بالغموض والتشويق.

وقال المخرج والمؤلف ديفيد روبرت ميشيل إن فكرة الفيلم بدأت من صورة بسيطة راودته أثناء سيره في أحد أحياء ميشيغان، موضحًا: «تخيلت فجأة وجود ديناصور وسط حي سكني عادي، وكان هذا المزج بين العنصر الخيالي والحياة اليومية هو الشرارة التي انطلقت منها القصة».

وأضاف أن الفيلم لا يركز فقط على مشاهد المغامرة والإثارة، بل يهتم أيضًا بالعلاقات الإنسانية داخل الأسرة وكيف تتغير تحت وطأة الظروف الاستثنائية.

أوضح روبرت أن الشرارة الأولى للفيلم جاءت من صورة تخيلها فجأة ديناصور يظهر وسط حي سكني هادئ في الضواحي الأمريكية، وهو التناقض الذي دفعه إلى بناء عالم الفيلم بالكامل حول فكرة اقتحام المجهول للحياة اليومية، أكد أن الفيلم ليس مجرد مغامرة عن الديناصورات، بل قصة عائلية في المقام الأول، حيث تدور الأحداث حول أسرة تجد نفسها في عالم غريب بعد حدث كوني غامض، ويصبح بقاؤها مرهونًا بقدرتها على التماسك والتعاون.

أشار إلى أن العمل يستلهم روح أفلام المغامرات والخيال العلمي التي ظهرت في الثمانينيات، مع التركيز على الإحساس بالدهشة والاستكشاف الذي ميّز تلك المرحلة السينمائية، جرى تصوير الفيلم في أجواء من السرية الشديدة خلال مراحل الإنتاج في لندن وأتلانتا، حيث حرص فريق العمل على إبقاء تفاصيل القصة طي الكتمان لفترة طويلة، وهو ما ساهم في زيادة فضول الجمهور حول المشروع منذ الإعلان عنه تحت عنوانه السابق Flowervale Street .

وكتب روبرت السيناريو بنفسه إلى جانب توليه الإخراج والإنتاج، في استمرار لنهجه المعتاد في مشاريعه السينمائية التي تمنحه سيطرة إبداعية كاملة على العالم والشخصيات، ويشارك في بطولة الفيلم أيضًا مايسي ستيلا، وكريستيان كونفيري، وتوزيع United Motion Pictures ومن المقرر عرض الفيلم حصريًا في دور العرض المصرية والعربية وصالات IMAX ابتداءً من 13 أغسطس 2026.