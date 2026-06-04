علي ياسين: لهذه الأسباب برامجي حققت نجاحا بمصر lخاص

كشف المذيع اللبناني علي ياسين سبب تحقيق برامجه شهرة واسعة في مصر، علي الرغم من عرضهم علي القنوات اللبنانية فقط.

وقال علي ياسين في تصريحات خاصة لموقع صدي البلد: السبب يعود الي استضافتي الي عدد من الفنانين والنجوم في برامجي سواء كتاب الشهرة أو الفصول الاربعة، وتلك الحلقات حققت صدي واسع وكان ابرزها حلقات غادة عبد الرازق، كريم فهمي، الهام شاهين، هاني شاكر ، فيفي عبده.

واستكمل علي ياسين: لقد دخلت الي الجمهور المصري من باب هؤلاء النجوم.

ويقوم حاليًا علي ياسين بعرض برنامجه مساحة حرة، والذي أستضاف فيه عدد من الفنانين علي رأسهم إلهام شاهين، حيث حققت حلقتها صدي واسع فى الوطن العربي.