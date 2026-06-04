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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

صلاح عبد الله يداعب نادية الجندي: أنا صلاح عبد الله والأجر على الله

صلاح عبدالله وناديه الجندي
صلاح عبدالله وناديه الجندي
يمنى عبد الظاهر

شارك الفنان صلاح عبدالله، جمهوره صورة جمعته بالفنانة نادية الجندي، مستعيدًا إحدى أشهر العبارات التي ارتبطت بها في فيلم «وكالة البلح»، وذلك في منشور طريف عبر حسابه على موقع «فيسبوك».

ونشر صلاح عبدالله الصورة، ممازحا متابعيه، وكتب: «بقالي فترة بحاول أقنع نفسي وكل شوية أقولها: أنا صلاح عبدالله والأجر على الله»، في إشارة إلى الجملة الشهيرة «أنا نعمة الله والأجر على الله» التي قدمتها نادية الجندي في الفيلم.

وأضاف: «مع الاعتذار لنجمة الجماهير، والصورة مع الست نادية لما اتقابلنا صدفة في سينما العلمين لمشاهدة فيلم الممر».

وحظي المنشور بتفاعل واسع من المتابعين الذين أشادوا بخفة ظل صلاح عبدالله، واستعادوا معه ذكريات الأعمال الفنية التي جمعت نجوم جي

وكان وجه الفنان صلاح عبد الله، رسالة دعم مؤثرة إلى النجم المصرى محمد صلاح، عقب انتهاء رحلته مع نادى ليفربول الإنجليزى بعد 9 سنوات من الإنجازات.

وقال فى رسالته: «مش بس مصر يا كابتن مصر اللى فخورة بيك، كل العرب وكل عشاق الكرة فخورين بيك يا محمد، مشوارك الاحترافى يستحق تسجيله فى كتاب لتدريسه لأولادنا».

واختتم رسالته بتعليق مؤثر على لحظات وداع اللاعب، قائلا: «دموعك من شوية فى وداع الليفر غالية علينا قوى يا بني»، فى إشارة إلى تأثره الشديد بلحظة الوداع التى ظهر فيها محمد صلاح باكيا بعد مباراته الأخيرة مع ليفربول.
 

الفنان صلاح عبدالله نادية الجندي وكالة البلح كابتن مصر محمد صلاح باكيا

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