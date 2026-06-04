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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

132 عامًا على ميلاد محمود تيمور.. حكاية الأديب الذي أنصت لصوت الناس

محمود تيمور
محمود تيمور
جمال الشرقاوي

هناك كتاب يكتبون عن الناس، وكتاب يكتبون للناس، لكن محمود تيمور كان من القلة الذين عاشوا بين الناس فصاروا جزءًا من حكاياتهم، لم يكن ينظر إلى المجتمع من برج عاجي، بل كان ينصت إلى أصوات الباعة في الأزقة، ويتأمل وجوه الحرفيين في الورش، ويراقب تفاصيل الحياة اليومية التي يمر بها الآخرون دون انتباه. 

ومن هذه التفاصيل الصغيرة صنع عالمًا أدبيًا واسعًا، أصبحت فيه الشخصية المصرية بطلةً للحكاية، وأصبح الواقع مادةً للفن الخالد.


وفي ذكرى ميلاده، يعود اسم محمود أحمد تيمور بوصفه واحدًا من أبرز رواد القصة العربية الحديثة، وأحد الكتاب الذين نجحوا في نقل نبض الشارع المصري إلى الأدب، فترك وراءه تراثًا إبداعيًا لا يزال حاضرًا في ذاكرة الثقافة العربية، بعد أكثر من نصف قرن على رحيله.


ولد محمود أحمد تيمور في القاهرة يوم 4 يونيو 1894، وسط واحدة من أشهر الأسر الأدبية في مصر والعالم العربي، فهو ابن الأديب والباحث الكبير أحمد تيمور باشا، صاحب المكتبة التيمورية الشهيرة التي تعد حتى اليوم من أهم كنوز دار الكتب المصرية، وابن شقيقة الشاعرة الرائدة عائشة التيمورية، كما كان شقيقه الأكبر محمد تيمور أحد مؤسسي فن القصة القصيرة العربية.
 

نشأ تيمور في حي درب سعادة بمصر القديمة، حيث اختلط منذ طفولته بأبناء الحرفيين والتجار وأصحاب المهن المختلفة، فاختزنت ذاكرته صورًا لا تحصى من الشخصيات الشعبية والبيئات الإنسانية التي ستصبح لاحقًا مادة خصبة لإبداعه القصصي. 

ثم انتقلت أسرته إلى ضاحية عين شمس، حيث وجد في الطبيعة الريفية الساحرة مصدرًا للجمال والإلهام والشاعرية.
 

شهدت حياته نقطة تحول مبكرة عندما أصيب بمرض التيفود وهو في مقتبل العمر، ما اضطره إلى ترك دراسة الزراعة العليا، وبينما كان المرض يبدو محنة قاسية، تحول إلى فرصة لاكتشاف موهبته الحقيقية؛ فقد أمضى شهور المرض في القراءة والتأمل، ثم سافر إلى سويسرا للاستشفاء، وهناك تعمق في دراسة الآداب الأوروبية، وخاصة الفرنسية والروسية، واطلع على أعمال كبار الأدباء العالميين.
 

وكان لشقيقه الأكبر محمد تيمور أثر بالغ في تكوينه الأدبي، إذ شجعه على الاتجاه نحو الكتابة الواقعية، غير أن وفاة محمد المفاجئة كانت صدمة هائلة تركت أثرًا عميقًا في وجدانه، ومع ذلك استطاع أن يحول الحزن إلى طاقة إبداعية، وأن يواصل الطريق الذي بدأه شقيقه، حتى أصبح أحد أهم أعلام السرد العربي في القرن العشرين.
 

وتوالت المحن في حياته، من المرض إلى فقد الأخ ثم فقد الابن، لكن الكتابة ظلت ملاذه الأخير ووسيلته لمقاومة الألم، ولعل هذا ما منح أعماله ذلك الصدق الإنساني الذي جعلها قريبة من القارئ، وقادرة على البقاء رغم تغير الأزمنة.


وقد حظي محمود تيمور بتقدير واسع داخل مصر وخارجها، فحصد الجوائز الكبرى، واختير عضوًا بمجمع اللغة العربية، ومثل مصر في مؤتمرات أدبية دولية، كما احتفت به جامعات عربية وأجنبية عديدة، تقديرًا لإسهامه الكبير في تطوير فن القصة العربية.


ورحل محمود تيمور عام 1973، لكن حكايته لم تنتهِ. فما زالت شخصياته تتحرك بين صفحات كتبه، وما زالت قصصه تحفظ ملامح مصر القديمة، وتروي للأجيال كيف استطاع كاتب واحد أن يحوّل نبض الشارع، وأحزان الإنسان، وتفاصيل الحياة اليومية، إلى أدب خالد لا يشيخ.
 

محمود تيمور أصوات الباعة الشخصية المصرية محمود أحمد تيمور ذاكرة الثقافة

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