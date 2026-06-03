خدمة لكتاب الله.. كلية القرآن الكريم تصدر أكبر موسوعة حول الوقف والابتداء في 22 مجلدًا

أعلنت كلية القرآن الكريم للقراءات وعلومها بطنطا برئاسة الدكتور أحمد عبد المرضي، عميد الكلية، صدور أضخم موسوعة علمية في الدراسات القرآنية باسم: «الوقف والابتداء في القرآن الكريم- دراسة تحليلية» في 22 مجلدًا.

جهود علمية لعشرة من الباحثين

ووأوضح الدكتور أحمد عبد المرضي، عميد الكلية، أن الموسوعة هي تجميع لجهود علمية لعشرة من الباحثين في هذا التخصص القرآني في قسم القراءات، شملت: خمس رسائل ماجستير، وخمس رسائل دكتوراه، أعدت بإشراف ومناقشة نخبة من أساتذة القراءات والتفسير والبلاغة بجامعة الأزهر، ثم جُمعت مادتها العلمية، ووُحِّدت مناهجها، ونُسِّقت موضوعاتها؛ لتخرج في صورة موسوعة علمية متكاملة تُعد الأولى من نوعها في هذا المجال.

وأضاف عميد الكلية، أن هذا العمل البحثي المتميز والدقيق شارك في إعداده عشرة من صفوة الباحثين في الدراسات القرآنية، استطاعوا من خلاله تتبع وإحصاء واستقراء جميع مواضع الوقف في القرآن الكريم كاملًا من مصادر الوقف الأصيلة، وبيان حكم أئمة الوقف على كل موضع والمقارنة بينها، ثم دراستها وتوجيهها وتعليلها من خلال كتب: الإعراب، والتفسير، واللغة، والبلاغة، والقراءات، وصولًا إلى الحكم على الموضع بناء على دراسة مستوفاة.

الإعراب والتفسير والفقه

وتابع: إن الدراسة اعتمدت على بيان ما كان من أثرٍ للقراءات والإعراب والتفسير والفقه على الوقف، ثم بناء على تلك الدراسة المستوفاة يكون الحكم بوضع أيٍّ من علامات ورموز الوقف في المصحف (مـ - ج – صلى – إلى آخره)، مضيفًا أنه من باب إتمام الفائدة، عُقدت مقارنة بين أشهر طبعات المصاحف المختلفة في العالم الإسلامي؛ لبيان ما كان موافقًا لنتيجة البحث، أو مخالفًا لها من تلك الطبعات في كل موضع من مواضع الوقف".

أكثر من خمسة آلاف موضع للوقف والابتداء

وألمح إلى أن الموسوعة قد استوعبت أكثر من خمسة آلاف موضع للوقف والابتداء في القرآن الكريم كاملًا، مما يجعلها عملًا موسوعيًّا نوعيًّا فريدًا في بابه، يقدم خدمة مباشرة لكتاب الله-تعالى- ويضع بين أيدي الباحثين والمتخصصين وطلاب العلم مرجعًا علميًّا شاملًا يجمع بين الأصالة والدقة والاستيعاب.

وأثنى عميد كلية القرآن الكريم على جهود الباحثين في هذا المشروع؛ لما يمثله من إضافة علمية رصينة وخدمة جليلة للقرآن الكريم وعلومه، ويعكس المكانة العلمية المتميزة لكلية القرآن الكريم للقراءات وعلومها بجامعة الأزهر، ويجسد رؤيتها في دعم المشروعات البحثية الرائدة.

وفي سياق متصل، هنأ الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس جامعة الأزهر، كلية القرآن الكريم على هذا الجهد الرصين، مقدمًا الشكر إلى الباحثين المشاركين في إعداد هذا العمل المُهدَى إلى الأمة الإسلامية؛ خدمة لكتاب الله العزيز، مؤكدًا دعمه ورعايته للمبادرات العلمية التي تسهم في خدمة القرآن الكريم وتعزيز رسالة الأزهر الشريف في نشر العلم الوسطي الرصين.

أسماء العلماء المشاركين في الموسوعة

وشارك في هذا المنجز العلمي القرآني عشرة من صفوة الباحثين، مقتَسمين أجزاء القرآن من بدايته حتى النهاية، وهم:

-د. سمير الحصري: من الفاتحة إلى نهاية البقرة (دكتوراه).

-د. محمد سكر: من آل عمران إلى نهاية النساء (دكتوراه).

-د. محمد محمد عبد العظيم: المائدة والأنعام (دكتوراه).

-د. عزت الزناري: من الأعراف إلى نهاية يونس (دكتوراه).

-د. محفوظ خطاب: من هود إلى نهاية النحل (دكتوراه).

-د. حمادة خطاب: من الإسراء إلى نهاية الحج (ماجستير).

-د. محمد جمال الأنصاري: من أول سورة المؤمنون إلى نهاية العنكبوت (ماجستير).

-د. أحمد محمد خطاب: من الروم إلى نهاية سورة ص (ماجستير).

-د. أشرف مصطفى أحمد حسانين: من أول سورة الزمر إلى نهاية سورة محمد ﷺ (ماجستير).

-د. هشام محمد محمد أحمد: من الفتح إلى سورة الناس (ماجستير).

أسماء العلماء المشاركين في الموسوعة



