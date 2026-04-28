طالب أزهري يفوز بالمركز الرابع دوليًا في مسابقة حفظ القرآن بنيجيريا

تتقدم كلية القرآن الكريم للقراءات وعلومها بطنطا بخالص التهنئة القلبية إلى الطالب المجتهد عمر محمد حسين، أحد أبنائها المتميزين، وذلك بمناسبة حصوله على المركز الرابع في مسابقة جائزة إبراهيم برونوما الدولية لحفظ القرآن الكريم بدولة نيجيريا، في إنجاز مشرف يعكس تميز طلاب الكلية وجهودهم في خدمة كتاب الله.

وأعربت الكلية عن فخرها واعتزازها بهذا التفوق، مؤكدة استمرار دعمها لأبنائها النابغين وتشجيعهم على تحقيق المزيد من النجاحات في المحافل المحلية والدولية.

سائلين الله تعالى للطالب دوام التوفيق والتقدم، وأن يجعله من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته، مع خالص الأمنيات له بمزيد من الإنجازات في المستقبل.