بيجو تطرح أول سيارة GTi كهربائية بتسارع يخطف الأنفاس

كشفت شركة “بيجو” الفرنسية رسميًا عن طرازها الرياضي الأحدث المنتظر "بيجو (e-208 GTi)، والذي يشكل المنعطف الاستثماري الأبرز في تاريخ العلامة، باعتباره النسخة الكهربائية بالكامل والأولى من فئة الهاتشباك الساخنة (Hot Hatch) عالية الأداء.

ونجح المهندسون في دمج الروح الرياضية الكلاسيكية لعائلة "GTi" الأسطورية مع التقنيات البرمجية الحديثة لخلايا الطاقة، لتقديم سيارة رشيقة وسريعة الاستجابة بسعر تنافسي للغاية يضع القوة المادية للمركبة المدمجة في متناول عشاق الإثارة عالميًا.

منظومة حركة مرعبة وأرقام تسارع تليق بالإرث الرياضي

تستمد السيارة قوتها المادية الفائقة من محرك كهربائي متطور يحمل الكود الهندسي "M4+"، وينبض هذا المحرك داخل الشاسيه ليولد قوة حصانية متميزة تبلغ 277 حصانًا (ما يعادل 207 كيلوواط) مع عزم دوران قوي وفوري يصل إلى 345 نيوتن/متر.

وتتيح هذه التوليفة الميكانيكية، المدعومة بأفضل نسبة قوة إلى وزن في فئتها الهيكلية، للمركبة الاندفاع والتسارع من السكون صفر إلى 100 كيلومتر/ساعة (62 ميلًا/ساعة) خلال زمن قياسي لا يتعدى 5.5 ثوانٍ فقط، قبل أن تصل إلى سرعتها القصوى المحددة برمجيًا وإلكترونيًا عند 180 كيلومتر/ساعة حمايةً لأجزاء المنظومة.

سعة خلايا الطاقة ومدى القيادة على الطرقات السريعة

تعتمد البنية الهندسية للسيارة على حزمة بطاريات متطورة بسعة 54 كيلوواط/ساعة، تمنح المركبة القدرة على قطع مدى سير إجمالي يصل إلى 375 كيلومترًا (233 ميلًا) بالشحنة الواحدة وفقًا لتقييمات بروتوكول القيادة العالمي الموحد "WLTP".

وينخفض هذا المدى اللوجستي بشكل طفيف ليصل إلى 352 كيلومترًا (219 ميلًا) عند تجهيز السيارة بإطارات "ميشلان بيلوت سبورت 4S" (Michelin Pilot Sport 4S) الرياضية القياسية التي تزيد من تماسك وثبات الشاسيه على المنعطفات الحادة، فيما تدعم المنظومة الشحن السريع بالتيار المستمر بقوة 100 كيلوواط، مما يسمح برفع طاقة خلايا البطارية من 20% إلى 80% في غضون أقل من 30 دقيقة فقط.

الأسعار الرسمية والخطط الاستثمارية للمنافسة في الأسواق

حددت بيجو السعر الرسمي لطراز "e-208 GTi" الجديد عند مستوى منافس للغاية يبدأ من 42900 يورو (ما يعادل حوالي 49646 دولارًا أمريكيًا قبل احتساب الضرائب المحلية)، وهو تسعير استراتيجي يهدف إلى سحب البساط من الطرازات الرياضية المنافسة في صالات العرض من خلال تقديم حزمة متكاملة تشمل ترسًا تفاضليًا محدود الانزلاق ونظام تعليق ومساعدين جرى إعادة ضبط عيارها هندسيًا بدقة لتوفر أعلى مستويات المتعة والتحكم الديناميكي، تمهيدًا لفتح باب الحجز اللوجستي وبدء تسليم الشحنات الأولى للعملاء عبر الوكلاء الرسميين للعلامة الفرنسية التابعة لمجموعة ستيلانتس العالمية.