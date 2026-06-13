نيسان تخفّض زمن تطوير سياراتها إلى النصف لمواجهة المنافسة الصينية

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في خطوة جذرية لإعادة الهيكلة ومواجهة التحديات المالية، أعلنت شركة "نيسان" اليابانية عن تقليص المدة الزمنية اللازمة لتطوير سياراتها الجديدة بأكثر من النصف، لتصبح 26 شهراً فقط بدلاً من 55 شهراً.

وأوضح إيفان إسبينوزا، الرئيس التنفيذي لشركة نيسان، أن هذا التحول الكبير جاء ليتجاوز حتى الهدف الداخلي للشركة الذي كان محدداً بـ 30 شهراً.

وتأتي هذه الخطوة الهجومية لوقف الخسائر المالية وتدارك التراجع الذي عانت منه الشركة مؤخراً بسبب بطء طرح المنتجات الجديدة في الأسواق.

تسعى نيسان من خلال هذه الاستراتيجية إلى محاكاة شركات السيارات الكهربائية الصينية (مثل BYD وNIO) التي تشتهر بقدرتها على تصميم وإطلاق السيارات في غضون عامين تقريباً.

وقد اختبرت نيسان هذه السرعة الفائقة بنجاح عبر مشروعها المشترك في الصين مع شركة "دونغ فينغ" (Dongfeng)، حيث تم تطوير سيارة Dongfeng Nissan N7 الكهربائية بالكامل في غضون 24 شهراً فقط.

ووفقاً لإسبينوزا، فإن 90% من برامج سيارات نيسان العالمية ستعتمد هذا الأسلوب السريع بحلول نهاية السنة المالية 2026. وستكون سيارة الجيل القادم من "سكاي لاين" (Skyline) الرياضية أول موديل عالمي يخضع لعملية التطوير السريعة (26 شهراً)، والمقرر الكشف عنها في الشتاء القادم.