قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بعد تصفير مستحقات الشركاء.. مدبولي من البحيرة: مستمرون في تقديم محفزات لجذب استثمارات البترول
قبل أن يلتهمه بالكامل.. الحماية المدنية تحاصر حريقًا داخل منزل في سوهاج
بين مصلحة المستهلك وبقاء المنتج.. أزمة أسعار البيض تفرض نفسها على السوق
مدبولي يتفقد الشركة المصرية للغاز المسال في البحيرة
بعد بيان وزارة المالية.. موعد صرف مرتبات شهر يونيو 2026 للموظفين وقيمة الزيادة
وزيرة التضامن تناقش ترتيبات فعالية “ستارت 2026”
واشنطن بوست عن مسؤول أمريكي: قيمة الأموال التي ستحصل عليها إيران تعتمد على ما تقدمه
الأعلى للإعلام يستدعى الممثل القانوني لقناة "النهار" ومسؤول صفحة أحمد شوبير
لمشاهدة مباريات كأس العالم.. تردد قناة الجزائرية الأرضية 2026 على نايل سات
مفيش سحب للبطاقة.. كيفية الاستفادة من تقنية NFC في معاملات الفيزا
تخدم 34 قطارا يوميا.. كامل الوزير يتفقد ورشة "السد العالي" الجديدة بأسوان| صور
رئيس وزراء باكستان: أمريكا وإيران سيوقعان إلكترونيا عن بعد على الاتفاق خلال 24 ساعة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

نيسان تخفّض زمن تطوير سياراتها إلى النصف لمواجهة المنافسة الصينية

نيسان الكهربائية
نيسان الكهربائية
أ ش أ

في خطوة جذرية لإعادة الهيكلة ومواجهة التحديات المالية، أعلنت شركة "نيسان" اليابانية عن تقليص المدة الزمنية اللازمة لتطوير سياراتها الجديدة بأكثر من النصف، لتصبح 26 شهراً فقط بدلاً من 55 شهراً.

وأوضح إيفان إسبينوزا، الرئيس التنفيذي لشركة نيسان، أن هذا التحول الكبير جاء ليتجاوز حتى الهدف الداخلي للشركة الذي كان محدداً بـ 30 شهراً.

وتأتي هذه الخطوة الهجومية لوقف الخسائر المالية وتدارك التراجع الذي عانت منه الشركة مؤخراً بسبب بطء طرح المنتجات الجديدة في الأسواق.

تسعى نيسان من خلال هذه الاستراتيجية إلى محاكاة شركات السيارات الكهربائية الصينية (مثل BYD وNIO) التي تشتهر بقدرتها على تصميم وإطلاق السيارات في غضون عامين تقريباً.

وقد اختبرت نيسان هذه السرعة الفائقة بنجاح عبر مشروعها المشترك في الصين مع شركة "دونغ فينغ" (Dongfeng)، حيث تم تطوير سيارة Dongfeng Nissan N7 الكهربائية بالكامل في غضون 24 شهراً فقط.

ووفقاً لإسبينوزا، فإن 90% من برامج سيارات نيسان العالمية ستعتمد هذا الأسلوب السريع بحلول نهاية السنة المالية 2026. وستكون سيارة الجيل القادم من "سكاي لاين" (Skyline) الرياضية أول موديل عالمي يخضع لعملية التطوير السريعة (26 شهراً)، والمقرر الكشف عنها في الشتاء القادم.

السيارات الكهربائية الصينية تطوير سيارات نيسان نيسان العالمية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

احمد صيام

أزمة داخل كمبوند بالشيخ زايد.. أحمد صيام يطلق استغاثة ويطالب بحماية السكان

عنتر العبسي

العثور على جثة “سبايدر مان اليمن” بعد سقوطه في فوهة بركان

أسعار الدواجن

لأول مرة منذ شهور.. أسعار الدواجن بالمزرعة تنخفض إلى 45 جنيها

ريهام سعيد

ريهام سعيد تفاجئ جمهورها بإعلان الانفصال عن زوجها ووالد نجلها

أصحاب المعاشات

نسبة الزيادة كام؟ موعد صرف معاشات شهر يوليو 2026

الكارت الموحد

بديل بطاقات التموين .. طريقة الحصول على الكارت الموحد وخطوات استخراجه

الزمالك

خلال ساعات.. إعلامى يزف خبرا سارا لجماهير الزمالك

تظلمات التموين 2026

موعد فتح باب تظلمات التموين 2026.. 6 خطوات تفعيل البطاقة بعد الإيقاف

ترشيحاتنا

إلهام شاهين

إلهام شاهين تحتفل بتخرج نجل شقيقها من الحضانة.. صور

سعد اردش

فى ذكراه.. قصة معاناة سعد أردش مع السرطان ووفاته فى أمريكا

مصطفى العوضي

مصطفى العوضي يعلن موعد ومكان عزاء والده

بالصور

فستان لافت.. نسرين أمين تستعرض رشاقتها

نسرين آمين
نسرين آمين
نسرين آمين

إزالة 11 تعديا بالبناء المخالف على أملاك الدولة والأراضي بالشرقية

إزالة تعديات
إزالة تعديات
إزالة تعديات

إطلالة لافتة.. ميرهان حسين تستعرض جمالها في أحدث ظهور

ميرهان حسين
ميرهان حسين
ميرهان حسين

آودي نوفولاري تستعرض سيارتها السوبر كار بقوة 987 حصانًا.. فيديو

أودي نوفولاري 2027
أودي نوفولاري 2027
أودي نوفولاري 2027

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : صراع الذهب والنفوذ في حرب مفتوحة .. السودان بين مطامع الأرض وسنن الاستخلاف

نسرين حجاج

د. نسرين حجاج تكتب: هفضل أحبك أنا.. رثاء في أربعين هاني شاكر

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: إعادة النظر في انتدابات الامتحانات

سيد الضبع

ســيد الضــبع يكتب: بين قصات الشعر الغريبة والملابس الشاذة.. أين الهوية المصرية؟

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبد الحكيم الطحاوي يكتب: لماذا التراجع الأمريكي عن مواجهة إيران لفتح مضيق هرمز؟

المزيد