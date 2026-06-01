آن هاثاواي : The End of Oak Street ليس قصة ديناصورات بل عن العائلة والبقاء

أكدت النجمة الأمريكية آن هاثاواي أن "The End of Oak Street"، يتجاوز كونه فيلمًا يعتمد على المؤثرات البصرية والمخلوقات العملاقة، ليقدم قصة إنسانية عميقة تدور حول الروابط العائلية والقدرة على التكيف في مواجهة المجهول، وقالت هاثاواي إن أكثر ما جذبها إلى المشروع هو السيناريو الذي كتبه وأخرجه ديفيد روبرت ميتشل، موضحة أن القصة تجمع بين الإحساس بالمغامرة الذي يميز الأفلام الكلاسيكية وبين دراما إنسانية تجعل المشاهد مرتبطًا بالشخصيات منذ اللحظة الأولى، والطريقة التي يمزج بها الفيلم بين المشاهد الضخمة والعلاقات الإنسانية.

وأضافت أن الفيلم يضع مجموعة من الأشخاص العاديين في ظروف استثنائية تمامًا، وهو ما منحها فرصة لتقديم شخصية تمر بتحولات كبيرة مع تصاعد الأحداث، وأشارت إلى أن العمل يتناول موضوعات مثل الخوف والأمل والمسؤولية العائلية، وهي عناصر رأت أنها تمنح الفيلم بعدًا عاطفيًا يتجاوز إطار أفلام الخيال العلمي التقليدية، وأكدت هاثاواي أن التعاون مع المخرج ديفيد روبرت ميتشل كان من أبرز أسباب حماسها للمشاركة في الفيلم، مشيدة بقدرته على بناء عوالم سينمائية غامضة ومثيرة للتفكير، مع الحفاظ على الجانب الإنساني للشخصيات.

كما تحدثت عن العمل إلى جانب النجم إيوان ماكجريجور، مشيرة إلى أن الكيمياء بين أفراد فريق التمثيل كانت عنصرًا مهمًا في بناء العلاقات العائلية التي تشكل قلب القصة، وهو ما ساعد على منح الأحداث قدرًا أكبر من الواقعية رغم طبيعتها الخيالية.

وتدور أحداث الفيلم حول عائلة تجد نفسها فجأة داخل عالم مجهول تسكنه مخلوقات ما قبل التاريخ، بعد حادث غامض ينقل حيّهم السكني بالكامل إلى بيئة غير مألوفة، لتبدأ رحلة مليئة بالمخاطر والتحديات من أجل البقاء والعودة إلى حياتهم الطبيعية، ويشارك في بطولة الفيلم إلى جانب آن هاثاواي وإيوان ماكجريجور كل من مايسي ستيلا وكريستيان كونفري وجوردان أليكسا ديفيس وبي جيه بيرن وكريس كوي، بينما يتولى الإنتاج كل من جيه جي أبرامز وهانا مينجيلا وجون كوهين ومات جاكسون وتومي هاربر، من خلال شركتي Bad Robot وJackson Pictures تحت إشراف ستوديو Warner Bros وتوزيع United Moton Pictures، ومن المقرر طرح الفيلم بدور العرض المصرية يوم 13 أغسطس، بينما يعرض عالميا يوم 14 أغسطس، وسط توقعات بأن يكون أحد أبرز أفلام الخيال العلمي والإثارة خلال العام.