قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
استعدادا للموسم الجديد للدوري.. البنك الأهلي يجدد تعاقده مع أيمن الرمادي
«ثورة رقابية»..الحكومة تشدد التفتيش على مصانع الأغذية وإجراءات حازمة ضد المخالفين| انفوجراف
من درس ديني إلى القبر .. كواليس صادمة في مصرع الشيخ ممدوح بترعة المريوطية
مستشار مرشد إيران: مضيق هرمز تحت إدارتنا.. ولن نتسامح مع تصاعد التوتر في لبنان
إيران : تعليق المفاوضات مع الولايات المتحدة بسبب الهجمات في لبنان
الصحة: لا لجوء للألبان الصناعية إلا للضرورة.. وتوفير 1235 منفذاً للدعم
نزوح واسع من الضاحية الجنوبية لبيروت بعد قرار نتنياهو بقصفها | تفاصيل
مواجهة شرسة بين تويوتا تاكوما ونيسان فرونتير .. أيهما تستحق أموالك؟
فستان روبي يثير الجدل .. رقم صادم لإطلالة تقلب مواقع التواصل
ملكة الرقة تكسر الصمت .. 7 اعترافات صادمة لـ مي عز الدين تشعل السوشيال ميديا
القمر الأزرق الصغير يقترب .. ظاهرة فلكية نادرة لن تتكرر قبل 2028
السيارة تحولت لقبر جماعي .. كيف ابتلعت ترعة المريوطية أسرة بأكملها؟ مشاهد مؤلمة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

قيادي بمستقبل وطن: مصر تتجه بقوة نحو التحول إلى مركز لوجيستي عالمي

هاني عبد السميع، أمين مساعد حزب «مستقبل وطن»
هاني عبد السميع، أمين مساعد حزب «مستقبل وطن»
حسن رضوان

أكد هاني عبد السميع، أمين مساعد حزب «مستقبل وطن» بمحافظة البحر الأحمر، أن بحث الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لمقترح إنشاء مركز توزيع لوجيستي عالمي داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، يعكس بوضوح الرؤية الاستراتيجية التي تتبناها الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتعظيم الاستفادة من المشروعات القومية الكبرى التي تم تنفيذها خلال السنوات الماضية، وتحويلها إلى منصات حقيقية لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام.

وقال ”عبد السميع“ في بيان، اليوم الاثنين، إن الدولة لم تعد تكتفي بإنشاء بنية تحتية متطورة ومناطق اقتصادية حديثة، وإنما انتقلت إلى مرحلة أكثر أهمية تقوم على تعظيم العائد الاقتصادي من هذه المشروعات، عبر استقطاب الشركات العالمية الكبرى وإقامة مراكز توزيع وخدمات لوجيستية تخدم الأسواق الإقليمية والدولية، مستفيدة من الموقع الجغرافي الفريد لمصر الذي يربط بين قارات العالم الثلاث.

وأضاف أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس أصبحت اليوم واحدة من أبرز المناطق الجاذبة للاستثمار في الشرق الأوسط وأفريقيا، بفضل ما شهدته من تطوير شامل في الموانئ وشبكات الطرق والمناطق الصناعية والخدمات اللوجيستية، وهو ما يجعلها مؤهلة لاستقبال المزيد من الاستثمارات النوعية التي تسهم في زيادة معدلات التصدير وتوطين الصناعات وتعزيز سلاسل الإمداد العالمية.

وأوضح أمين مساعد حزب «مستقبل وطن» بمحافظة البحر الأحمر أن التوجيهات الرئاسية المستمرة بالعمل على جذب الشركات العالمية لإنشاء مراكز توزيع لوجيستية داخل مصر تمثل خطوة استراتيجية مهمة نحو تحويل الدولة إلى مركز إقليمي وعالمي للتجارة والخدمات اللوجيستية، خاصة في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية التي دفعت العديد من الشركات إلى البحث عن مواقع آمنة ومستقرة لإدارة عملياتها التجارية وسلاسل التوريد الخاصة بها.

وأشار إلى أن إنشاء مركز توزيع لوجيستي عالمي من شأنه أن يفتح آفاقًا جديدة أمام الاقتصاد المصري، ليس فقط من خلال جذب رؤوس الأموال الأجنبية، وإنما أيضًا عبر توفير آلاف فرص العمل المباشرة وغير المباشرة للشباب المصري، وزيادة حجم حركة التجارة وإعادة التصدير، فضلًا عن دعم الصناعات المحلية ورفع تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق الخارجية.

وأكد ”عبد السميع“ أن النجاحات التي حققتها الدولة في تطوير الموانئ البحرية والمناطق الصناعية واللوجيستية تمثل قاعدة انطلاق قوية لتحقيق مستهدفات رؤية مصر للتنمية المستدامة، مشددًا على أن الاستثمار في قطاع الخدمات اللوجيستية أصبح أحد أهم المحركات الاقتصادية عالميًا، لما يملكه من قدرة على تعزيز النمو ورفع كفاءة التجارة الدولية.

وأكد هاني عبد السميع، أن مصر تمتلك اليوم جميع المقومات التي تؤهلها للعب دور محوري في حركة التجارة العالمية، بفضل استقرارها السياسي والاقتصادي، وتطور بنيتها التحتية، وامتلاكها لموقع استراتيجي استثنائي.

وأشار إلى أن استمرار تنفيذ هذه الرؤية الطموحة سيعزز من مكانة الدولة المصرية على خريطة الاقتصاد العالمي، ويحقق مزيدًا من الفرص التنموية والاستثمارية التي تنعكس إيجابًا على حياة المواطنين ومستوى معيشتهم.

مستقبل وطن قناة السويس الاقتصادية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

إعلان أرقام جلوس الثانوية العامة 2026 بموقع وزارة التربية والتعليم مساء اليوم

البنزين

بعد الزيادات الأخيرة.. أسعار البنزين اليوم الإثنين 1 مايو

أرقام جلوس الثانوية العامة 2026

الآن.. أرقام جلوس الثانوية العامة 2026 ومقار اللجان على موقع التربية والتعليم

رابط أرقام جلوس الثانوية العامة 2026

رابط أرقام جلوس الثانوية العامة 2026 |رقمك ومقر لجنتك هنا

نتيجة الصف الأول الثانوي برقم الجلوس 2026

نتيجة الصف الأول الثانوي برقم الجلوس 2026 بالدرجات .. ظهرت الآن

نتيجة الصف الثاني الثانوي برقم الجلوس 2026

نتيجة الصف الثاني الثانوي برقم الجلوس 2026 .. المدارس تعلنها بالدرجات

الذهب

الحق اشتري| شعبة الذهب تعلن مفاجأة للمواطنين قبل الربع الأخير من العام

طلاب

أرقام الجلوس لطلاب الثانوية العامة إلكترونيًا.. مفاجأة سارة وقرارات سرية

ترشيحاتنا

تسريع التحميل

وداعا للتحميل البطيء.. إليك كيفية تسريع التحميل في متصفحك؟

أغرب سيارة

بعجلة واحدة.. شاهد أغرب سيارة في التاريخ| صور

تسجيل خروج

واتساب يختبر ميزة جديدة تسمح بتسجيل الخروج مع الاحتفاظ بالمحادثات

بالصور

بملابس لافتة.. يارا السكرى تستمتع بالإجازة فى ميلان

يارا السكرى تستمتع بالأجازة فى ميلان
يارا السكرى تستمتع بالأجازة فى ميلان
يارا السكرى تستمتع بالأجازة فى ميلان

ماذا يحدث لجسمك عند تناول البرقوق؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول البرقوق؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول البرقوق؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول البرقوق؟

طريقة عمل الكشك الأصلى

طريقة عمل الكشك
طريقة عمل الكشك
طريقة عمل الكشك

بسعر 39 ألف جنيه.. مى عز الدين تثير الجدل بفستان أنيق

ى عز الدين تثير الجدل بفستاها بسعر 39 الف جنيها
ى عز الدين تثير الجدل بفستاها بسعر 39 الف جنيها
ى عز الدين تثير الجدل بفستاها بسعر 39 الف جنيها

فيديو

سعر فستان روبي

فستان روبي يثير الجدل .. رقم صادم لإطلالة تقلب مواقع التواصل

القمر الأزرق

القمر الأزرق الصغير يقترب .. ظاهرة فلكية نادرة لن تتكرر قبل 2028

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: العودة من الإجازة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : تفكك العالم

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : لماذا تتحول أيام العيد أحيانًا إلى ساحة توتر بين الأزواج؟

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سوبك ام ساف الأول

وائل الغول

وائل الغول يكتب: “نيلي” الإسرائيلية وأخواتها

المزيد