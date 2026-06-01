قيادي بمستقبل وطن: مصر تتجه بقوة نحو التحول إلى مركز لوجيستي عالمي

أكد هاني عبد السميع، أمين مساعد حزب «مستقبل وطن» بمحافظة البحر الأحمر، أن بحث الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لمقترح إنشاء مركز توزيع لوجيستي عالمي داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، يعكس بوضوح الرؤية الاستراتيجية التي تتبناها الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتعظيم الاستفادة من المشروعات القومية الكبرى التي تم تنفيذها خلال السنوات الماضية، وتحويلها إلى منصات حقيقية لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام.

وقال ”عبد السميع“ في بيان، اليوم الاثنين، إن الدولة لم تعد تكتفي بإنشاء بنية تحتية متطورة ومناطق اقتصادية حديثة، وإنما انتقلت إلى مرحلة أكثر أهمية تقوم على تعظيم العائد الاقتصادي من هذه المشروعات، عبر استقطاب الشركات العالمية الكبرى وإقامة مراكز توزيع وخدمات لوجيستية تخدم الأسواق الإقليمية والدولية، مستفيدة من الموقع الجغرافي الفريد لمصر الذي يربط بين قارات العالم الثلاث.

وأضاف أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس أصبحت اليوم واحدة من أبرز المناطق الجاذبة للاستثمار في الشرق الأوسط وأفريقيا، بفضل ما شهدته من تطوير شامل في الموانئ وشبكات الطرق والمناطق الصناعية والخدمات اللوجيستية، وهو ما يجعلها مؤهلة لاستقبال المزيد من الاستثمارات النوعية التي تسهم في زيادة معدلات التصدير وتوطين الصناعات وتعزيز سلاسل الإمداد العالمية.

وأوضح أمين مساعد حزب «مستقبل وطن» بمحافظة البحر الأحمر أن التوجيهات الرئاسية المستمرة بالعمل على جذب الشركات العالمية لإنشاء مراكز توزيع لوجيستية داخل مصر تمثل خطوة استراتيجية مهمة نحو تحويل الدولة إلى مركز إقليمي وعالمي للتجارة والخدمات اللوجيستية، خاصة في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية التي دفعت العديد من الشركات إلى البحث عن مواقع آمنة ومستقرة لإدارة عملياتها التجارية وسلاسل التوريد الخاصة بها.

وأشار إلى أن إنشاء مركز توزيع لوجيستي عالمي من شأنه أن يفتح آفاقًا جديدة أمام الاقتصاد المصري، ليس فقط من خلال جذب رؤوس الأموال الأجنبية، وإنما أيضًا عبر توفير آلاف فرص العمل المباشرة وغير المباشرة للشباب المصري، وزيادة حجم حركة التجارة وإعادة التصدير، فضلًا عن دعم الصناعات المحلية ورفع تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق الخارجية.

وأكد ”عبد السميع“ أن النجاحات التي حققتها الدولة في تطوير الموانئ البحرية والمناطق الصناعية واللوجيستية تمثل قاعدة انطلاق قوية لتحقيق مستهدفات رؤية مصر للتنمية المستدامة، مشددًا على أن الاستثمار في قطاع الخدمات اللوجيستية أصبح أحد أهم المحركات الاقتصادية عالميًا، لما يملكه من قدرة على تعزيز النمو ورفع كفاءة التجارة الدولية.

وأكد هاني عبد السميع، أن مصر تمتلك اليوم جميع المقومات التي تؤهلها للعب دور محوري في حركة التجارة العالمية، بفضل استقرارها السياسي والاقتصادي، وتطور بنيتها التحتية، وامتلاكها لموقع استراتيجي استثنائي.

وأشار إلى أن استمرار تنفيذ هذه الرؤية الطموحة سيعزز من مكانة الدولة المصرية على خريطة الاقتصاد العالمي، ويحقق مزيدًا من الفرص التنموية والاستثمارية التي تنعكس إيجابًا على حياة المواطنين ومستوى معيشتهم.