بعد انتهاء موسم الحج.. مستقبل وطن يهدي 10 رحلات عمرة لأهالي ريف المنتزة

أهدت أمانة حزب مستقبل وطن بالإسكندرية، برئاسة النائب أحمد عبدالمجيد، 10 رحلات عمرة مجانية لعدد من الأسر الأولى بالرعاية بريف المنتزة وذلك في إطار حرص الحزب على دعم المواطنين وإدخال البهجة والسرور على قلوبهم.

مشاركة المواطنين أفراحهم وتحقيق أمنياتهم

وأكد أحمد عبدالمجيد، عضو مجلس النواب أمين حزب مستقبل وطن بالإسكندرية، في بيان اليوم، أن مبادرة إهداء رحلات العمرة المجانية تحمل قيمة إنسانية وروحانية كبيرة، وتأتي انطلاقًا من حرص الحزب على مشاركة المواطنين أفراحهم وتحقيق أمنياتهم، خاصة الأسر الأولى بالرعاية.

من جانبه، أكد النائب أحمد رأفت عضو مجلس النواب أمين التنظيم بالإسكندرية، أن هذه المبادرة تجسد رسالة الحزب في ترسيخ ثقافة العطاء والعمل الخيري المنظم، وتعكس اهتمامه بالوصول إلى الفئات الأكثر احتياجًا ومساندتها.

وأكد النائب رمضان بطيئة، عضو مجلس النواب، أن حزب مستقبل وطن يواصل أداء دوره المجتمعي إلى جانب دوره السياسي، من خلال تنفيذ العديد من المبادرات التي تستهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين ودعم الأسر الأولى بالرعاية، مشيرًا إلى أن إهداء رحلات العمرة يأتي في إطار حرص الحزب على تحقيق الأثر الإيجابي وإدخال الفرحة على نفوس المواطنين.

من جانبه، أعرب النائب أشرف سردينة عضو مجلس النواب، عن سعادته بالمشاركة في هذه الفعالية، مؤكدًا أن الحزب يضع خدمة المواطنين على رأس أولوياته، ويعمل باستمرار على تنفيذ مبادرات متنوعة تلبي احتياجات الأهالي في مختلف المناطق، مشيدًا بجهود جميع القائمين على تنظيم الفعالية وخروجها بصورة مشرفة.

وقال أحمد رزق الحكيم، أمين قسم المنتزه أول، إن هذه المبادرة تعكس اهتمام حزب مستقبل وطن بالتواصل المباشر مع المواطنين وتقديم الدعم الحقيقي لهم، مشيرًا إلى أن الحزب يحرص على تنفيذ العديد من الأنشطة المجتمعية والخدمية التي تسهم في تعزيز قيم التكافل الاجتماعي وترسيخ جسور الثقة مع الأهالي.

يأتي هذا التحرك ضمن سلسلة من المبادرات والأنشطة التي ينفذها حزب مستقبل وطن بالإسكندرية، في إطار التزامه بدوره المجتمعي والتنموي، وسعيه الدائم للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتعزيز قيم التكافل والتضامن الاجتماعي.