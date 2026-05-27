بحضور أمين التنظيم المركزي.. مستقبل وطن يشارك المواطنين فرحة العيد بالإسكندرية

​شارك حزب «مستقبل وطن» بمحافظة الإسكندرية، أهالي المحافظة احتفالاتهم بعيد الأضحى المبارك، بساحة مسجد التوحيد بشارع الترعة المردومة، وسط أجواء احتفالية مبهجة شهدت إقبالاً واسعاً من المواطنين، إلى جانب تنظيم كرنفال للأطفال وتوزيع «هدية الرئيس» عليهم، في إطار حرص الحزب على إدخال البهجة والسرور على الأسر السكندرية خلال أيام العيد.

مشاركة الأهالي فرحتهم بعيد الأضحى المبارك

وأكد النائب خالد شلبي، أمين التنظيم المركزي بحزب «مستقبل وطن»، أن الحزب يواصل أداء دوره الوطني والمجتمعي من خلال التواجد المستمر بين المواطنين في مختلف المناسبات، مشيرًا إلى أن مشاركة الأهالي فرحتهم بعيد الأضحى المبارك تعكس حرص الحزب على تعزيز قيم التلاحم المجتمعي وترسيخ روح المحبة والتكافل بين أبناء الوطن.

إدخال البهجة إلى الأسر المصرية

​وأكد النائب أحمد عبد المجيد، عضو مجلس النواب وأمين حزب «مستقبل وطن» بالإسكندرية، أن تنظيم ساحات صلاة العيد والفعاليات المصاحبة لها يأتي تنفيذًا لتوجيهات قيادات الحزب بضرورة التواصل المباشر مع المواطنين والعمل على إدخال البهجة إلى الأسر المصرية، خاصة الأطفال، مشيدا بدور أمانة الشباب في التنظيم الراقي لصلاة العيد وخروجها بهذا المنظر المشرف.

​من جانبه، أوضح النائب أحمد رأفت، عضو مجلس النواب وأمين التنظيم بالمحافظة، أن أجواء الاحتفال عقب صلاة العيد عكست حالة من البهجة والتلاحم بين المواطنين، حيث شهدت الفعاليات توزيع «هدية الرئيس» على الأطفال، إلى جانب تنظيم سحوبات على عدد من الجوائز المتنوعة، وهو ما ساهم في رسم البسمة على وجوه الحضور وإضفاء أجواء احتفالية مميزة.

​وقال النائب السيد جمعة، عضو مجلس الشيوخ وأمين النقل والمواصلات بالإسكندرية، إن التنظيم المتميز للفعاليات يعكس حجم الجهد المبذول من كوادر الحزب وأماناته المختلفة.

من جانبه، أشار النائب عمر جمال الغنيمي، عضو مجلس النواب، إلى أن الإقبال الكبير الذي شهدته الساحات يعكس ثقة المواطنين في الدور المجتمعي الذي يقوم به الحزب على مدار العام.

​فيما أوضح النائب عمر خميس الغنيمي، عضو مجلس الشيوخ، أن تنظيم ساحات العيد يأتي ضمن المبادرات المجتمعية التي تسهم في ترسيخ قيم التكافل ونشر أجواء المحبة والفرحة بين أبناء المجتمع السكندري، خاصة خلال المناسبات الدينية التي تحمل طابعاً إنسانياً واجتماعياً خاصاً.

​جاء ذلك بحضور عدد كبير من قيادات وأعضاء هيئة مكتب الحزب وأمناء الأمانات النوعية بمحافظة الإسكندرية، في مشهد يعكس حجم التفاعل والمشاركة المجتمعية التي يحرص الحزب على تحقيقها خلال مختلف الفعاليات والمناسبات.

