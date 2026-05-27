قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
140 ألف مصلٍ يؤدون صلاة عيد الأضحى بالمسجد الأقصى
الملك سلمان بن عبد العزيز: نشكر المولى عز وجل أن شرّفنا بخدمة الحرمين الشريفين ورعاية الحجاج
أسعار الذهب أول أيام عيد الأضحى 2026.. ارتفاع عيار 21 والجنيه الذهب
لماذا يجب زيارة الأقارب أول يوم العيد؟.. الإفتاء: احرصوا عليها لـ4 أسباب
الرئيس السيسي يشارك قادة القوات المسلحة وكبار المسؤولين تناول الإفطار بالحديقة المركزية بالقيادة الاستراتيجية
خطيب الجامع الأزهر: عيد الأضحى يجسد أعظم معاني التضحية والبذل والعطاء
الداخلية: استعدادات أمنية مكثفة لتأمين احتفالات المواطنين بعيد الأضحى المبارك
تراجع أسعار الزيت والبيض وتحركات محدودة للأرز والسكر أول أيام عيد الأضحى 2016
عادة يفعلها المصريون في العيد قد تسبّب التسمّم الغذائي.. احذر ترك اللحوم بهذه الطريقة
الرئيس السيسي يؤدي صلاة العيد بمسجد الرحمن الرحيم بمقر القيادة الاستراتيجية
وسط أهله وناسه.. أحمد العوضي يحتفل بعيد الأضحى في "عين شمس"
وزير دفاع الاحتلال: قضينا على القائد الرابع للجناح العسكري لحركة حماس في غزة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الأسهم الآسيوية تتباين مع تسجيل اليابان وكوريا الجنوبية مستويات قياسية بدعم أسهم التكنولوجيا

الأسهم الآسيوية تتباين مع تسجيل اليابان وكوريا الجنوبية مستويات قياسية بدعم أسهم التكنولوجيا
الأسهم الآسيوية تتباين مع تسجيل اليابان وكوريا الجنوبية مستويات قياسية بدعم أسهم التكنولوجيا
أ ش أ

تباينت أسواق الأسهم الآسيوية خلال تعاملات اليوم، الأربعاء، بينما سجلت الأسهم اليابانية والكورية الجنوبية مستويات قياسية جديدة مدعومة بموجة الصعود التي قادتها أسهم التكنولوجيا في وول ستريت، في حين أبقت حالة عدم اليقين بشأن اتفاق سلام محتمل بين الولايات المتحدة وإيران معنويات المستثمرين تحت الضغط.

وقفز مؤشر نيكاي 225 الياباني بنسبة وصلت إلى 2.2% ليسجل مستوى قياسيًا جديدًا عند 66,428.81 نقطة، بينما استقر مؤشر توبكس الأوسع نطاقًا دون تغيير يذكر.

وفي كوريا الجنوبية، صعد مؤشر كوسبي بنسبة 5% إلى مستوى قياسي جديد بلغ 8,457.9 نقطة، مع تسارع موجة الصعود المدفوعة بالذكاء الاصطناعي في أسهم شركات الرقائق الإلكترونية.

وقفز سهم إس كيه هاينكس بنحو 14%، لترتفع القيمة السوقية للشركة إلى أكثر من تريليون دولار للمرة الأولى، لتنضم إلى منافسيها سامسونج إلكترونيكس ومايكرون تكنولوجي ضمن نادي الشركات التريليونية.

كما سجل سهم سامسونج إلكترونيكس مستوى قياسيًا جديدًا بعد ارتفاعه بنسبة وصلت إلى 8%، عقب موافقة العمال النقابيين على اتفاق مثير للجدل بشأن الأجور والمكافآت، ما جنّب الشركة إضرابًا كان من الممكن أن يتسبب في اضطرابات كبيرة.

وواصلت أسهم التكنولوجيا في المنطقة الاستفادة من التفاؤل المرتبط بالإنفاق على الذكاء الاصطناعي، بعد الارتفاع الحاد لسهم مايكرون تكنولوجي في وول ستريت إثر ترقية إيجابية من إحدى شركات الوساطة.

ورغم المكاسب، ظلت الأسواق الإقليمية تحت ضغط المخاوف من أن تؤدي الضربات العسكرية الأمريكية المتجددة على أهداف إيرانية إلى عرقلة المفاوضات الرامية لإنهاء الصراع في الشرق الأوسط.

وتراجع مؤشر شنغهاي المركب الصيني بنسبة 1.1%، بينما انخفض مؤشر سي إس آي 300 للأسهم القيادية بنسبة 0.7%.

كما هبط مؤشر هانج سنج في هونج كونج بنسبة 0.8% رغم صعود أسهم شركات تصنيع الرقائق.

وارتفع مؤشر نيفتي 50 الهندي بنسبة 0.1%، بينما أغلقت أسواق سنغافورة بسبب عطلة عامة.

وارتفع مؤشر إس آند بي/إيه إس إكس 200 الأسترالي بنسبة 0.2% بعد بيانات أظهرت ارتفاع أسعار المستهلكين الأساسية بنسبة 3.4% على أساس سنوي في أبريل، مقارنة بـ3.3% في مارس، ما عزز التوقعات بأن بنك الاحتياطي الأسترالي قد يُبقي أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول.

وفي نيوزيلندا، أبقى بنك الاحتياطي النيوزيلندي سعر الفائدة الرسمي دون تغيير عند 2.25%، لكنه أشار إلى أن رفع أسعار الفائدة مستقبلًا قد يصبح ضروريًا في وقت أقرب وبوتيرة أكبر من المتوقع سابقًا، بسبب تصاعد الضغوط التضخمية الناتجة عن ارتفاع تكاليف الطاقة.

وحذر البنك المركزي من أن التضخم قد يبلغ ذروته عند 4.3% في وقت لاحق من هذا العام، مع تسبب صراع الشرق الأوسط في ارتفاع أسعار الوقود والمنتجات البتروكيماوية، رغم تباطؤ النمو الاقتصادي.

وارتفع مؤشر إن زد إكس 50 النيوزيلندي بنسبة 0.9%.

وعالميًا، يترقب المستثمرون المزيد من التطورات الدبلوماسية في الشرق الأوسط، إلى جانب بيانات التضخم الأمريكية المرتقبة غدا، الخميس.

أسواق الأسهم الآسيوية الأسهم اليابانية الكورية الجنوبية موجة الصعود أسهم التكنولوجيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

موعد صلاه عيد الاضحى 2026

ميعاد صلاة عيد الاضحى الساعة كام؟ اعرف موعدها وكيفية صلاة العيد وصيغة التكبيرات

الزمالك

«الكاف» يكشف شروط منح الرخصة الإفريقية للموسم الجديد .. ما موقف الزمالك؟

كروان مشاكل

بسبب فيديو الصباحية .. القبض على «كروان مشاكل» في الإسكندرية

الحضري وزيزو

بصورة بطولاته الأفريقية.. رد فعل غير متوقع من عصام الحضري على تصريحات زيزو الأخيرة

محمد رمضان واسرته

ظهور محمد رمضان وعائلته داخل «كرافان» خلال أداء مناسك الحج يُثير الجدل

صورة تعبيرية

عقب هبوطه.. سعر صرف الدولار مقابل الجنيه الآن

موعد صلاة عيد الاضحى 2026 وكيفية صلاة العيد وصيغة تكبيرات العيد

موعد صلاة عيد الاضحى 2026 وكيفية صلاة العيد وصيغة تكبيرات العيد

الذهب

دون الـ 6800 .. سعر الذهب عيار 21 الآن في مصر

ترشيحاتنا

مواصفات وسعر هاتف Infinix Hot 70

سيكتسح الأسواق.. إطلاق هاتف جديد قريبا بمواصفات مميزة وسعر تنافسي

أخبار التكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا.. لتسريب بيانات آلاف العملاء تحقيقات تنال ترامب موبيل.. وجهاز توجيه الواي فاي الخاص بك أصبح الآن كاميرا مراقبة.. فما القصة؟

مواصفات هاتف Redmi 17 5G

بأقوى معالج ..شاومي تغزو الأسواق بهاتف جديد إليك أهم مواصفاته

بالصور

عادة يفعلها المصريون في العيد قد تسبّب التسمّم الغذائي.. احذر ترك اللحوم بهذه الطريقة

عادة يفعلها المصريون في العيد قد تسبب التسمم الغذائي.. احذر ترك اللحوم بهذه الطريقة
عادة يفعلها المصريون في العيد قد تسبب التسمم الغذائي.. احذر ترك اللحوم بهذه الطريقة
عادة يفعلها المصريون في العيد قد تسبب التسمم الغذائي.. احذر ترك اللحوم بهذه الطريقة

لفطور أول يوم عيد الأضحى.. طريقة عمل الكبدة الإسكندراني زي المحلات

طريقة عمل الكبدة الإسكندراني
طريقة عمل الكبدة الإسكندراني
طريقة عمل الكبدة الإسكندراني

أشياء لا يجب أن يحملها الحاج معه.. أخطاء شائعة قد تسبب التعب والزحام أثناء المناسك

أشياء لا يجب أن يحملها الحاج معه.. أخطاء شائعة قد تسبب التعب والزحام أثناء المناسك
أشياء لا يجب أن يحملها الحاج معه.. أخطاء شائعة قد تسبب التعب والزحام أثناء المناسك
أشياء لا يجب أن يحملها الحاج معه.. أخطاء شائعة قد تسبب التعب والزحام أثناء المناسك

بإطلالة وردية ناعمة وجذابة .. فرح شعبان تهنئ متابعيها بعيد الأضحى

فرح شعبان
فرح شعبان
فرح شعبان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سوبك ام ساف الأول

وائل الغول

وائل الغول يكتب: “نيلي” الإسرائيلية وأخواتها

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: القلوب بين الاستقرار والعبور

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: زيارة بوتين للصين.. إعادة رسم للتحالفات الدولية

نهال علام

نهال علام تكتب: ماريو وأبو العباس

المزيد