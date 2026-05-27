أول عيد من غيرك صعب.. كلمات مؤثرة من ابنة عبد الرحمن أبو زهرة تُبكي الجمهور

عبرت الدكتورة مي أبو زهرة، ابنة الفنان الراحل عبد الرحمن أبو زهرة، عن حزنها الشديد واشتياقها لوالدها، بعدما نشرت مقطع فيديو جمعها به خلال الاحتفال بعيد ميلاده الـ88، عبر حسابها الرسمي على موقع «فيس بوك».

وظهرت مي أبو زهرة في الفيديو برفقة والدها وسط أجواء عائلية مليئة بالحب والدفء، فيما أرفقت المقطع برسالة مؤثرة عبّرت خلالها عن صعوبة مرور أول عيد من دونه.

وكتبت مي أبو زهرة: «أول عيد من غيرك يا حبيبي.. إحساس صعب إني مش هروح أشوفك.. وحشتني قوي يا حبيبي.. عزائي إنك في مكان أحسن إن شاء الله.. يارب الفردوس الأعلى ويكون دعائي ودعاء الناس من نصيبك».

ويُعد عبدالرحمن أبو زهرة واحدًا من أبرز نجوم الفن في مصر والوطن العربي، حيث قدم عشرات الأعمال الفنية التي حققت نجاحًا كبيرًا على مدار سنوات طويلة.

مسيرة فنية لا تُنسى

اشتهر الفنان عبدالرحمن أبو زهرة بأدائه المميز وقدرته على تجسيد الأدوار المركبة والمتنوعة، ما جعله واحدًا من أهم الفنانين في تاريخ الدراما المصرية.

ورغم رحيله، لا تزال أعماله الفنية حاضرة بقوة في ذاكرة الجمهور، الذي يواصل استذكار مشاهده وأدواره المؤثرة حتى اليوم.

