إيهاب فهمي يحتفل بعيد ميلاده من أمام الكعبة: لا توجد بداية أجمل من هذا المكان

احتفل الفنان إيهاب فهمي بعيد ميلاده بطريقة مميزة، إذ نشر صورة له من أمام الكعبة المشرفة أثناء تواجده في الأراضي المقدسة، عبر حسابه الرسمي على موقع إنستجرام.

وعلق إيهاب فهمي على الصورة قائلًا: «لا توجد بداية أجمل من هذا المكان.. أطهر بقاع الأرض.. مكة المكرمة.. بيت الله الحرام. بداية عام جديد من فضل الله وكرمه.. يوم ميلادي الحمد والشكر لله».

ولاقى منشور الفنان تفاعلًا كبيرًا من متابعيه وزملائه في الوسط الفني، الذين حرصوا على تهنئته بعيد ميلاده والدعاء له، متمنين له دوام الصحة والسعادة والتوفيق.

وتزامن احتفال إيهاب فهمي بعيد ميلاده مع وجوده في مكة المكرمة، وهو ما أضفى على المناسبة طابعًا روحانيًا خاصًا، وسط أجواء إيمانية مميزة

أحدث أعمال إيهاب فهمي

ويُعد مسلسل أولاد الراعي والسرايا الصفرا وأزمة ثقة من أحدث الأعمال التي شارك فيها الفنان إيهاب فهمي، كما ظهر في مسلسل إش إش.