فايننشال تايمز: الصين تطلق أقوى كاسحة جليد نووية لتعزيز حضورها في القطب الشمالي
كارثة بيئية في ريف القنيطرة .. إسرائيل ترش أراضي سورية بالمبيدات
طلب مساواته بزيزو وتريزيجيه.. كواليس رحيل نجم سوبر عن الأهلي
إعلام عبري: سقوط 5 قتلى خلال 24 ساعة داخل الأراضي المحتلة
مسلسلات رمضان 2026 .. عرض «السرايا الصفرا» على قناة النهار
خطة مرورية مُكثفة بالتزامن مع قرب شهر رمضان.. تفاصيل غلق وفتح الطرق بالقاهرة الكبرى
مستشار شيخ الأزهر: القرآن أنصف المرأة في الميراث ونقلها من التهميش إلى شريك كامل
الجيش الأوكراني يعلن إسقاط 16 صاروخا و197 مسيرة روسية
عبد العاطي: اتساع نطاق اختصاصات وزارة الخارجية بعد دمج ملف التعاون الدولي
استلم في نفس اليوم.. استخراج بطاقة الرقم القومي مستعجل بالأسعار
الصين والمكسيك تعقدان أول اجتماع تجاري بعد فرض رسوم جمركية مرتفعة
«خطابي»: الكويت جسّدت نموذج القوة الناعمة ورسّخت حضورها في المشهد الإعلامي
فن وثقافة

مسلسلات رمضان 2026 .. عرض «السرايا الصفرا» على قناة النهار

السرايا الصفرا
السرايا الصفرا
أحمد البهى

أعلنت قناة النهار عن عرضها مسلسل السرايا الصفرا، من بطولة وفاء عامر، خلال شهر رمضان القادم. 

وينتمي مسلسل «السرايا الصفرا» إلى نوعية الدراما الاجتماعية، حيث تدور أحداثه في إطار مشوّق يتصاعد فيه الصراع والتوتر بين ضرّتين تتنافسان على قلب رجل واحد، ما يكشف عن مشاعر الغيرة والجنون وتأثيرها العميق على العلاقات الإنسانية، في معالجة درامية تحمل العديد من المفاجآت.

ويشارك في بطولة العمل نخبة من النجوم، من بينهم وفاء عامر، إلهام عبد البديع، سارة سلامة، عمرو عبد الجليل، إلى جانب عدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف السيناريست حسين مصطفى، ومن إخراج جوزيف نبيل.

السرايا الصفرا رمضان 2026 قناة النهار

