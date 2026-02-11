قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أنت صبور وعايزة أبوسك .. بسمة وهبة تقبّل صاحب أول عملية زراعة جلد طبيعي على الهواء
«التعليم» عن استبعاد 31 طالبًا بسبب قصات شعر غير لائقة: «أولياء الأمور كتبوا تعهدًا بانضباط الطلاب» |فيديو
"النينو" تسرق الشتاء.. مرتفع جوي يقلب موازين الطقس ويقلص عمر "فصل البرد"
سليمان وهدان : تنفيذ أدوات رقابية من مجلس النواب على الحكومة
مكتب نتنياهو : رئيس حكومتنا ناقش الاحتياجات الأمنية لإسرائيل في سياق المفاوضات
بمتوسط 800 ألف جنيه .. 5 سيارات زيرو بالسوق المصري
متحدث الوزراء: إجراءات حوكمة وتطوير وإعادة هيكلة داخل الشركات المملوكة للدولة
جنى| صورة أبكت المصريين من خلف باب منزل خالها بدمياط.. ايه القصة؟
فوائد الفلفل الحار الصحية تفوق التوقعات .. هذه أبرزها
80 يوما في الرعاية المركزة.. صاحب أول عملية زراعة جلد يكشف كواليس رحلته مع العلاج
منتجو الدواجن: نرفض استيراد مجزءات الفراخ من الخارج.. لهذا السبب
بمشاركة عصام عمر .. أحمد السقا يتعاقد على الجزء الثانى من مافيا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

جنى| صورة أبكت المصريين من خلف باب منزل خالها بدمياط.. ايه القصة؟

الطفله جنى
الطفله جنى
زينب الزغبي

تصدرت صورتها البريئة كل صفحات التواصل الاجتماعي ، واثارت حاله من التعاطف الشديد معها، إنها الطفله جنى  ابنة مركز كفر سعد والتى لايتعدى عمرها السادسه والتى ظهرت تختبأ  وراء أحد أبواب المنازل المغلقة وفي حالة خوف شديدة  دون معرفه سبب نظرة الخوف الشديد، فقام أحد الجيران بالتقاط صورة لها وقام بنشرها ويطالب بتدخل المسؤولين لإنقاذها نظرا لكونها تعيش مع خالها الذي يتركها وحيدة في المنزل.

في استجابة إنسانية عاجلة تعكس تضافر جهود أجهزة الدولة تابع  الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط و  نائبته المهندسة شيماء الصديق ، اجراءات إنقاذ  الطفلة اليتيمة بمركز كفر سعد والتى تبين أنها كانت تعاني من سوء المعاملة والاحتجاز داخل منزل مغلق من قبل شفيق والدتها  ،حيث تم نقلها لتلقي الرعاية الشاملة بمؤسسة البنات بدمياط.

“ تركها خالها دون طعام بالمنزل”

الواقعه،  بدأت  فور تلقي الإدارة العامة للأزمات والكوارث والحد من المخاطر بلاغاً عن وجود الطفلة جنى داخل منزل مغلق بقرية كفر سعد البلد ،حيث أفاد شهود عيان من الجيران بقيام خالها بتركها وحيدة لفترات طويلة خلف الأبواب المغلقة  دون رعايه ودون طعام ، وبناءً عليه وجهت القيادات التنفيذية بالمحافظة بتشكيل لجنة فورية، ضمت وحدة حقوق الإنسان بالديوان العام، ومديرية التضامن الاجتماعي، وفرق التدخل السريع، بالإضافة إلى اللجنة العامة والفرعية لحماية الطفل.

استغاثة للمحافظ 

وعليه قامت اللجنة بالتنسيق مع مركز شرطة كفر سعد بمعاينة الموقع والتأكد من صحة الاستغاثة، حيث تم تحرير المحضر رقم 528 لسنة 2026 إداري كفر سعد، وعقب العرض على النيابة العامة صدر قرار قضائي عاجل يتضمن ندب الطب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي على الطفلة، وتسنينها مع إيداعها فوراً بمؤسسة البنات بدمياط لتوفير محيط آمن لها ،فضلا عن تكليف المباحث الجنائية بإجراء التحريات اللازمة حول الواقعة.

"نقل الطفله لدار رعايه"

وأكد "محافظ دمياط" أنه جرى تقديم كافة أوجه الرعاية الاجتماعية والنفسية والصحية للطفلة داخل المؤسسة، بما يضمن لها حياة كريمة في بيئة آمنة ومستقرة، تنفيذاً لتوجيهات الدولة بشأن حماية الأطفال المعرضين للخطر وصون حقوقهم الإنسانية.

وفي هذا السياق، اعتمد محافظ دمياط  الإجراءات المتخذة، كما وجه بحفظ الشكوى بعد استقرار أوضاع الطفلة واتخاذ التدابير القانونية اللازمة،
.

دمياط محافظ دمياط الطفله جنى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الزمالك

عاجل | إعادة مباراة الزمالك وحرس الحدود

المتهمين

القبض على 3 سيدات يمارسن الرذيلة داخل منزل بالمنصورة

أرشيفية

رسميا.. أول دولة عربية تعلن الخميس 19 فبراير غرة شهر رمضان

محمد سامي

كسر كاميرات فيلتي.. طبيبة تحرر محضر ضد والد المخرج محمد سامي بأكتوبر

الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس السيسي يستقبل وزير الدفاع ومدير الأكاديمية العسكرية

صورة أرشيفية

مع اقتراب رمضان.. مفاجأة في أسعار الدواجن واللحوم

إمام عاشور

رد فعل مثير من إمام عاشور بعد مباراة الأهلي والإسماعيلي

الفريق عمرو صقر- قائد القوات الجوية

بعد ترقيته لرتبة فريق.. ننشر السيرة الذاتية للفريق عمرو صقر قائد القوات الجوية

ترشيحاتنا

الدكتورة جيهان زكى وزير الثقافة

شعور كبير بالفخر.. السفير حسام زكي مهنئا وزيرة الثقافة بالمنصب الجديد

أرشيفية

ترامب: أبلغت نتنياهو إصراري على مواصلة المفاوضات مع إيران.. ولا قرار نهائي

أرشيفية

نتنياهو لترامب: أي اتفاق مع إيران يجب أن يكون بلا تاريخ انتهاء ويمنعها “إلى الأبد” من القنبلة النووية

بالصور

بمتوسط 800 ألف جنيه .. 5 سيارات زيرو بالسوق المصري

سيارات
سيارات
سيارات

سعر لادا جرانتا 2020 المستعملة

لادا جرانتا 2020
لادا جرانتا 2020
لادا جرانتا 2020

خالد سليم بين هند صبري وحنان مطاوع في رمضان 2026

خالد سليم وهند صبري
خالد سليم وهند صبري
خالد سليم وهند صبري

جل الألوفيرا قد يساعد في علاج الزهايمر.. دراسة تكشف دور مادة بداخله تدعم الذاكرة

دور جل الصبار في علاج مرض الزهايمر
دور جل الصبار في علاج مرض الزهايمر
دور جل الصبار في علاج مرض الزهايمر

فيديو

تعليق محمود حجازي علي قضيته

احترمت رجولتي ومتكلمتش.. محمود حجازي يكشف كواليس أزمته

رئيس الأركان يتفقد الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والإستراتيجية

رئيس الأركان يتفقد الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والإستراتيجية | شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الإمام الأريب.. منارة الاعتدال في عالم تتقاذفه أمواج الفتن والجور

محمد مندور

محمد مندور يكتب: نحو حلول لأزمة اللغة العربية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: هندسة العلاقة بين الروح والجسد

د. منصور المغربي

د. منصور المغربي يكتب: الجسد بعد الموت… بين إنسانية الطب وحرمة الوجدان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: هدنة بلا ثقة.. لماذا عاد التوتر الخفي بين إثيوبيا وإريتريا؟

المزيد