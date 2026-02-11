جنى| صورة أبكت المصريين من خلف باب منزل خالها بدمياط.. ايه القصة؟

تصدرت صورتها البريئة كل صفحات التواصل الاجتماعي ، واثارت حاله من التعاطف الشديد معها، إنها الطفله جنى ابنة مركز كفر سعد والتى لايتعدى عمرها السادسه والتى ظهرت تختبأ وراء أحد أبواب المنازل المغلقة وفي حالة خوف شديدة دون معرفه سبب نظرة الخوف الشديد، فقام أحد الجيران بالتقاط صورة لها وقام بنشرها ويطالب بتدخل المسؤولين لإنقاذها نظرا لكونها تعيش مع خالها الذي يتركها وحيدة في المنزل.

في استجابة إنسانية عاجلة تعكس تضافر جهود أجهزة الدولة تابع الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط و نائبته المهندسة شيماء الصديق ، اجراءات إنقاذ الطفلة اليتيمة بمركز كفر سعد والتى تبين أنها كانت تعاني من سوء المعاملة والاحتجاز داخل منزل مغلق من قبل شفيق والدتها ،حيث تم نقلها لتلقي الرعاية الشاملة بمؤسسة البنات بدمياط.

“ تركها خالها دون طعام بالمنزل”

الواقعه، بدأت فور تلقي الإدارة العامة للأزمات والكوارث والحد من المخاطر بلاغاً عن وجود الطفلة جنى داخل منزل مغلق بقرية كفر سعد البلد ،حيث أفاد شهود عيان من الجيران بقيام خالها بتركها وحيدة لفترات طويلة خلف الأبواب المغلقة دون رعايه ودون طعام ، وبناءً عليه وجهت القيادات التنفيذية بالمحافظة بتشكيل لجنة فورية، ضمت وحدة حقوق الإنسان بالديوان العام، ومديرية التضامن الاجتماعي، وفرق التدخل السريع، بالإضافة إلى اللجنة العامة والفرعية لحماية الطفل.

استغاثة للمحافظ

وعليه قامت اللجنة بالتنسيق مع مركز شرطة كفر سعد بمعاينة الموقع والتأكد من صحة الاستغاثة، حيث تم تحرير المحضر رقم 528 لسنة 2026 إداري كفر سعد، وعقب العرض على النيابة العامة صدر قرار قضائي عاجل يتضمن ندب الطب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي على الطفلة، وتسنينها مع إيداعها فوراً بمؤسسة البنات بدمياط لتوفير محيط آمن لها ،فضلا عن تكليف المباحث الجنائية بإجراء التحريات اللازمة حول الواقعة.

"نقل الطفله لدار رعايه"

وأكد "محافظ دمياط" أنه جرى تقديم كافة أوجه الرعاية الاجتماعية والنفسية والصحية للطفلة داخل المؤسسة، بما يضمن لها حياة كريمة في بيئة آمنة ومستقرة، تنفيذاً لتوجيهات الدولة بشأن حماية الأطفال المعرضين للخطر وصون حقوقهم الإنسانية.

وفي هذا السياق، اعتمد محافظ دمياط الإجراءات المتخذة، كما وجه بحفظ الشكوى بعد استقرار أوضاع الطفلة واتخاذ التدابير القانونية اللازمة،

