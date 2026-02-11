حملات تموينية مكثفة على مخابز وبدالين دمياط

في جوله مفاجئة برئاسة مجدي عبد الكريم عامر وكيل وزاره التموين والتجارة الداخليه بدمياط لتفقدالحاله التموينيه ، تم المرور على الاسواق والمخابز البلديه والمخابز السياحيه ومستودعات الدقيق وفروع شركه الجمله للاطمئنان على توافر السلع التموينية بالكميات المناسبة والتأكد من وجود الارصدة الإستراتيجية والاوزان من السكر والزيت والسلع التموينية والتأكد من قيام البدالين التموينين لاستلام الحصص المقرره لصرف المقرارات التموينية للمواطن بموجب البطاقه التموينية.

وقد تم عمل المحاضر اللازمة والعرض علي النيابة العامة للتصرف.





حيث تشكلت الحمله التموينية برئاسة وكيل وزاره التموين مجدى عبدالكريم ويرافقه محمد طلعت وأمل أبو سنة.



وشدد وكيل وزارة التموين بدمياط علي امناء الفروع بضرورة توافر كافة السلع والاحتياطي الإستراتيجي بصفة مستمرة والحملات مستمرة لضبط الاسواق والضرب بيد من حديد من المتلاعبين ومكافحه الغش بكافة صوره وأشكاله حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.