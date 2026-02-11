دمياط تتسلم 5000 شجرة ضمن مبادرة 100 مليون شجرة

تسلمت محافظة دمياط، عدد 5000 شجرة من نوعي (الكافور – الكازورينا).

وتم توزيع الأشجار، على جميع الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة تحت إشراف المهندس محمد الدالي مدير إدارة شؤون البيئة بديوان عام المحافظة، مع التأكيد على ضرورة الاهتمام بالأشجار ورعايتها وصيانتها بشكل دوري .

كما تم التنبيه بزراعة سياج شجري بالمناطق الأكثر عرضة للتلوث، وذلك بناحية فارسكور بالقرب من مصنع أبو جريدة، وكذلك بمدينة دمياط الجديدة بالمنطقة الصناعية، بهدف الحد من تلوث الهواء وتعزيز الحماية البيئية بتلك المناطق.

جاء ذلك في ضوء موافقة الدكتورة منال عوض وزير التنمية المحلية والبيئة على دعم محافظة دمياط بالأشجار ضمن فاعليات المبادرة الرئاسية «100 مليون شجرة»، وتنفيذًا لتوجيهات الأستاذ الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط، وبإشراف المهندسة شيماء الصديق نائب محافظ دمياط، وفي إطار توصيات لجنة الإصحاح البيئي.