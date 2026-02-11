قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
100 مليار يورو على المحك.. صراع باريس وبرلين يهدد مستقبل المقاتلة الأوروبية
القبض على رجل ونجله تعديا على منزل شقيقه في الدقهلية بسلاح أبيض
هاني حنا يبدأ مهامه برسائل حاسمة: شراكة كاملة مع البرلمان.. ومواجهة الشائعات بالشفافية
التاريخ لن يرحمكم.. ناقد رياضي ينتقد مجلس إدارة ناديب الزمالك
شردي ينتقد تهاني السوشيال ميديا للوزراء: الصداقة دي في بيتكم
إندونيسيا.. مصرع قائد طائرة ومساعده في هجوم مسلح أثناء هبوطهم في المطار
بعد تردد أنباء عن سرقة لوحة أثرية من مقبرة بسقارة.. 3 قرارات للنيابة الإدارية
مبادرة قرى الأمل.. تسليم 15 منزلا في قرية الشروق بكوم أمبو بعد رفع كفاءتها
كليوباترا للتنمية العقارية تعيّن جيه إل إل لإدارة مول برميلان الحائز على العديد من الجوائز بغرب القاهرة
المغرب يواجه الإكوادور وباراجواي وديا استعدادا لكأس العالم
المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني: لم نتلق أي مقترح محدد من الولايات المتحدة
زيلينسكي: بوتين لا يريد السلام وإنهاء الحرب
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

دمياط تتسلم 5000 شجرة ضمن مبادرة 100 مليون شجرة

محافظة دمياط
محافظة دمياط
زينب الزغبي

تسلمت محافظة دمياط، عدد 5000 شجرة من نوعي (الكافور – الكازورينا).

وتم توزيع الأشجار، على جميع الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة تحت إشراف المهندس محمد الدالي مدير إدارة شؤون البيئة بديوان عام المحافظة، مع التأكيد على ضرورة الاهتمام بالأشجار ورعايتها وصيانتها بشكل دوري .

كما تم التنبيه بزراعة سياج شجري بالمناطق الأكثر عرضة للتلوث، وذلك بناحية فارسكور بالقرب من مصنع أبو جريدة، وكذلك بمدينة دمياط الجديدة بالمنطقة الصناعية، بهدف الحد من تلوث الهواء وتعزيز الحماية البيئية بتلك المناطق.

جاء ذلك في ضوء موافقة الدكتورة منال عوض وزير التنمية المحلية والبيئة على دعم محافظة دمياط بالأشجار ضمن فاعليات المبادرة الرئاسية «100 مليون شجرة»، وتنفيذًا لتوجيهات الأستاذ الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط، وبإشراف المهندسة شيماء الصديق نائب محافظ دمياط، وفي إطار توصيات لجنة الإصحاح البيئي.

دمياط محافظ دمياط أيمن الشهابي نائب محافظ

