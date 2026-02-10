قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير الخارجية: أكدنا رفض مصر للإجراءات الأحادية أعالى نهر النيل
الكرملين يعلق على دعوة ماكرون للإتحاد الأوروبي لإستئناف الحوار مع روسيا
وزير الخارجية: مصر ترفض الإجراءات الأحادية أعالي نهر النيل وتعزز التعاون مع السنغال
موعد انكسار موجة الطقس الحار وعودة الأجواء الشتوية.. الأرصاد تكشف
الخارجية: 67 مبعوثا من الأزهر الشريف بالسنغال لنشر الدين الوسطي
ما أشبه اليوم بالبارحة.. وزيرا الإسكان يحضران صفقات كبرى قبل ترك منصبيهما بساعات
وزير الخارجية: السنغال شريك استراتيجي لمصر ونقطة دخول لإقليم غرب أفريقيا
لمكافحة السعار.. الزراعة: تحصين 8,254 كلب حر وتعقيم 1,122 آخرين منذ يناير
سماء فبراير 2026.. عرض كوني مبهر يزين الليالي بالكواكب والنجوم اللامعة
بساعد والدي.. ناشئ الزمالك يعمل في مطعم بعد التمرين بسبب الأزمة المالية
وزير الخارجية: مصر ستعمل جاهدة مع السنغال خلال رئاستها لتجمع الإيكواس لدفع العلاقات الاقتصادية
مستشار الرئيس الإماراتي: علاقتنا مع مصر راسخة وتزداد قوة وثباتاً
محافظات

«حمايتهم… واجبنا» ندوة لتعزيز الوعي الرقمي وصون الهوية الوطنية بدمياط

ندوة
ندوة
زينب الزغبي

نظم مجمع إعلام دمياط، التابع لقطاع الإعلام الداخلي بالهيئة العامة للاستعلامات، ندوة تثقيفية بعنوان «هويتنا قوتنا… ووعينا مسؤوليتنا»، تحت شعار «حمايتهم… واجبنا»، وذلك بالتعاون مع مديرية الأوقاف وشركة مياه الشرب والصرف الصحي بدمياط، وبرعاية الكاتب الصحفي الدكتور ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، ضمن تنفيذ استراتيجية قطاع الإعلام الداخلي (2025–2030).

وأكد السيد عكاشة، مدير مجمع إعلام دمياط، أن الوعي الرقمي أصبح خط الدفاع الأول لحماية الهوية الوطنية وتعزيز قيم الانتماء، مشيرًا إلى أن كل مواطن مسؤول عن أن يكون سفيرًا واعيًا لاسم مصر ومكانتها الحضارية، وأن التفاعل الرقمي الواعي يعكس تاريخ مصر العريق وموروثها الثقافي والإنسانى .

وأوضح الدكتور هاني السباعي، وكيل وزارة الأوقاف بدمياط، أن تحقيق التوازن بين الأصالة والمعاصرة ركيزة لبناء مجتمع واعٍ ومسؤول، مؤكدًا أن التطور التكنولوجي لا يتعارض مع القيم الوطنية والدينية، بل يتطلب ترسيخ الأخلاق الرقمية لحماية المجتمع وصون هويته.

وأكدت الدكتورة سهام محارب، نائب رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بدمياط، على الدور المحوري للأسرة في غرس القيم والسلوكيات الرقمية السليمة لدى الأبناء، مشيرةً إلى أن الوعي الرقمي يُمثل حصنًا منيعًا لحماية الأطفال والشباب من مخاطر الإنترنت، وأن بناء أجيال واعية يُعد استثمارًا حقيقيًا في مستقبل مصر.

وأضافت أن بناء شخصية وطنية رقمية متوازنة يعني القدرة على الاستفادة من مزايا التقدم التكنولوجي، دون التخلي عن الأصالة والقيم التي تميز المجتمع المصري

واختُتمت الندوة بالتأكيد على أن حماية الهويةالوطنية مسؤولية مشتركة، تتطلب تكامل جهود الدولة والمجتمع، لضمان إعداد أجيال قادرة على التعامل الواعي مع الفضاء الرقمي وتعكس المكانة الحضارية لمصر إقليميًا ودوليًا.

دمياط محافظ دمياط ندوة إعلام

