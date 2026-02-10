ميناء دمياط يستقبل 8 سفن حاويات وبضائع عامة



أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً اعلاميا جاء فيه ان الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 8 سفن .. بينما غادر عدد 12 سفينة ، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 21 سفينة .

وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 36171 طن تشمل : 12889 طن يوريا و 9800 طن جبس معبأ و 1275 طن مولاس و 12207 طن بضائع متنوعة .

كما أشار البيان إلى أنه قد بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 36751 طن تشمل : 5980 طن ذرة و 4100 طن حديد و 9576 طن خردة و 442 طن قمح و 2725 طن فول و 9000 طن فول صويا و 393 طن خشب زان و 3079 طن زيت طعام و 5160 راس ماشية ( عجول تسمين ) بإجمالي وزن 1456 طن .

بينما أوضح البيان أنه قد بلغت حركة الصادر من الحاويات 1131 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 64 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 2117 حاوية مكافئة .

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 54527 طنًا ... بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 26810 طنًا .

كما غادر عدد 3 قطار بحمولة إجمالية 3838 طن قمح متجهين إلى صوامع إمبابة و شبرا و القليوبية ، و عدد 2 وحده نهرية ( بارج ) بعد ان قاما بتحميل شحنة تبلغ حوالى ( 1209 طن ) من القمح متجهين إلى صومعة المنيا ، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجاً عدد 5723 حركة .