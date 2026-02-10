روسيا تستعرض قدرات منظومتها الجديدة المضادة للدرونات

نشرت مؤسسة "روستيخ" الروسية مقطع فيديو يظهر قدرات منظومة "ZUBR" الجديدة في التصدي للطائرات المسيّرة.

ويظهر في المقطع كيف تمكنت المنظومة من رصد طائرة مسيّرة تحلّق في الجو، لتتوجه أسلحتها نحوها وتمطرها بوابل من الرصاص، ما أدى لسقوط المسيّرة على الفور.

من جهته قال نائب رئيس "روستيخ" لشؤون الأسلحة والذخائر، بيكخان أوزدوييف إن المنظومة أظهرت فعالية عالية اثناء اختبارها في الظروف القتالية و"لا توجد فرصة لأي طائرة مسيّرة للنجاة في حال دخولها مدى عمل المنظومة".

وأشار أوزدوييف إلى أن المنظومة تعتمد على حلول وتقنيات روسية أثبتت فعاليتها في مكافحة الدرونات، يمكن لهذه المنظومة تتبع حركة الدرونات تلقائيا، وإسقاط مختلف أنواع الطائرات المسيّرة، الكبيرة والصغيرة منها.

كما تتميز "ZUBR" تبعا لـ"روستيخ" بحجمها الصغير نسبيا، إذ يمكن استعمالها من على منصات ثابتة، أو تركيبها على أي آلية أو مركبة عسكرية، ما يوسع مجالات استخدامها لحماية المناطق المدنية وتجمعات الوحدات العسكرية في ميادين القتال.

ظهرت معلومات عن تطوير هذه المنظومة في روسيا لأول مرة عام 2024، وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن راداراتها قادرة على رصد المسيّرات على مسافة تصل إلى 1.5 كلم، كما جهّزت برشاشات PKT ورشاشات GShG-7.62 الروسية لتتمكن من تدمير المسيرات التي تحلق على ارتفاعات منخفضة.