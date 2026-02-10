صحة دمياط تحصد المركز الثامن على مستوى الجمهورية لفرق الأمراض المتوطنة

اعلنت مديريه الصحه بدمياط برئاسة الدكتور محمد عبد الخالق، وكيل وزارة الصحة بدمياط، عن حصول محافظة دمياط على المركز الثامن في التقييم السنوي لفرق الأمراض المتوطنة على مستوى محافظات الجمهورية.

وأشاد وكيل الوزارة بالجهود المتميزة التي بذلها فريق العمل، وما قدموه من أداء منضبط والتزام كامل بالمعايير والضوابط المعتمدة في أعمال الترصد والمكافحة، بما يعكس كفاءة الكوادر الطبية والإدارية وروح العمل الجماعي المتميزة داخل مديرية الشؤون الصحية بدمياط.

وأكد أن هذا الإنجاز يمثل بداية قوية ودافعًا لمواصلة التقدم، مشيرًا إلى أن مديرية الصحة بدمياط تستهدف تحقيق مراكز متقدمة خلال الفترة المقبلة، والعمل على تحسين الترتيب في التقييمات القادمة، بما يليق بجهود فرق العمل ويعكس التطور المستمر في منظومة مكافحة الأمراض المتوطنة.

كما شدد على أن المرحلة القادمة ستشهد مزيدًا من العمل والتطوير ورفع كفاءة الأداء، سعيًا للوصول إلى مراكز متقدمة وتحقيق الأفضل دائمًا، والارتقاء بمستوى الخدمات الصحية المقدمة لأبناء محافظة دمياط