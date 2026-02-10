قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

أحلى قصة حب .. محمد إمام يشوق جمهوره لـ مسلسل الكينج

محمد امام
محمد امام
منار نور

تحدث الفنان محمد إمام عن دوره في مسلسل الكينج برفقة  الفنانة ميرنا جميل والذي من المقرر عرضه في دراما رمضان المقبل .

وكتب محمد إمام عبر حسابه الشخصي انستجرام  : أجمل قصة حب عملتها في أي عمل ليا مع الحلوه واللذيذة ميرنا جميل اللي مبسوط بالشغل معاها و متفاجئ بتمثيلها وخفة دمها.

طرحت الشركة المنتجة لمسلسل “الكينج” الأغنية الدعائية له من بطولة الفنان محمد إمام، والذى من المقرر مشاركته فى الماراثون الرمضانى المقبل .

أغنية الكينج، غناء وكلمات وألحان إسلام شندي.

وطرحت منصة شاهد mbc البرومو الدعائى الثانى لمسلسل “الكينج” من بطولة الفنان محمد عادل إمام وعدد كبير من نجوم الفن ، ومن المقرر ان يشارك فى الموسم الرمضانى 2026.

وسيطر على البرومو اجواء الأكشن وظهر محمد عادل إمام الذى يجسد شخصية حمزة وهو يحاول استرجاع حقه والانتقام ، وظهرت أيضًا وجود قصة حب بينه وبين ميرنا جميل التى تجسد شخصية هدى.

أبطال مسلسل «الكينج»

ويشارك فى مسلسل «الكينج» عدد من نجوم الفن، أبرزهم: محمد إمام، حنان مطاوع، ميرنا جميل، عمرو عبدالجليل، حنان مطاوع، سامى مغاورى، حجاج عبدالعظيم، كمال أبورية، انتصار، مصطفى خاطر، بسنت شوقى، أحمد كشك، ومحمد خميس، من تأليف محمد صلاح العزب، وإخراج شيرين عادل.

محمد امام الكينج مسلسلات رمضان

