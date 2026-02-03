محمد إمام: أوجه التحية لفريق مسلسل "الكينج" قبل عرضه في رمضان| خاص

وجه النجم محمد إمام التحية لفريق عمل مسلسله الجديد “الكينج” قبل عرضه في موسم دراما رمضان 2026.



وقال محمد إمام في تصريحات خاصة: كل الشكر لفريق عمل المسلسل أمام وخلف الكاميرات، هو نتيجة تظافر الجهود وتعاون كل الأقسام، وأتمنى أن يصادفنا التوفيق.



ونشر محمد إمام بوسترات المسلسل عبر حسابه بموقع انستجرام ، وكتب معلقا: “انا معايا اجمد فريق عمل فى مسلسلات رمضان .. اتشرفت بالشغل معاكم كلكم ومستمتع بكل لحظة معاكم .. انشاءالله هنكسر الدنيا السنة دى سوا .. استنوا مسلسل الكينج على القنوات الاعلى مشاهدة mbc مصر وشاهد اجمد منصة فى الوطن العربي”.



يشارك فى مسلسل «الكينج» عدد من نجوم الفن، أبرزهم حنان مطاوع، ميرنا جميل، عمرو عبدالجليل، حنان مطاوع، سامى مغاورى، حجاج عبدالعظيم، كمال أبورية، انتصار.



كما يشارك البطولة مصطفى خاطر، بسنت شوقى، أحمد كشك، ومحمد خميس، من تأليف محمد صلاح العزب، وإخراج شيرين عادل.

