دليل جديد على الحياة في كوكب المريخ .. ماذا وجدت ناسا؟
الشيخ سليمان : تحويل القبلة في شعبان جبر خاطر للنبي
تعديل وزاري أم حكومة جديدة .. بكري: ملاحظات على عدد من الوزراء
بعد مقتل نجل القذافي .. محامي سيف الإسلام يدخل في نوبة بكاء على الهواء
التموين تكشف حقيقة تصريحات الوزير عن السودانيين المقيمين بمصر
مافيش طوابير .. الشهادة الإلكترونية للمخالفات المرورية بديل الورقي
النائب العام الليبي يفتح تحقيقا بعد مقتل سيف الإسلام القذافي قرب الزنتان
ما حكم التهنئة بقول رمضان مبارك؟.. أمين الإفتاء يجيب
تفاصيل أقساط شقق سكن لكل المصريين 7 .. اعرف هتدفع كام؟
تريزيجيه يحرز هدف التعادل للأهلي في شباك البنك بتسديدة رائعة
متى يجب تجديد نية الصيام في رمضان؟.. أمينة الإفتاء تجيب
جوجل تبدأ طرح تحديثات نظام فبراير 2026 لهواتف أندرويد وخدمات Play

احمد الشريف

كشفت منصة 9to5Google أن جوجل نشرت ملاحظات الإصدار الخاصة بتحديثات نظام جوجل لشهر فبراير 2026، وهي الملاحظات التي توضّح الجديد في خدمات Google Play، ومتجر Play، وتحديث نظام Play على هواتف أندرويد وأجهزة التلفزيون والساعات والأجهزة الأخرى المرتبطة بحساب جوجل. 

أوضحت المنصة أن هذه التحديثات تسمح لجوجل بتحديث مكوّنات أساسية في النظام وخدماتها دون الحاجة إلى ترقية كاملة لإصدار أندرويد نفسه، وهو ما يسرّع وصول التحسينات الأمنية والوظيفية إلى المستخدمين.

تحسين تجربة شراء مساحة التخزين في حساب جوجل

أوضحت 9to5Google أن أبرز ما يتضمنه تحديث Google Play services بإصدار 26.04، الصادر في 2 فبراير، هو تحسين تجربة شراء مساحة تخزين إضافية لحساب جوجل على هواتف أندرويد. 

أشارت المنصة إلى أن هذا التحديث يندرج ضمن قسم "إدارة الحساب" في ملاحظات الإصدار، حيث تسعى جوجل إلى جعل عملية الاشتراك في خطط Google One أو زيادة مساحة التخزين أكثر وضوحًا وسلاسة داخل إعدادات الهاتف، مع تقليل الخطوات المطلوبة لإتمام العملية.

مزايا جديدة للمطورين في الأمان والخصوصية

أكدت ملاحظات جوجل، بحسب ما نقلته 9to5Google، أن تحديث Google Play services لشهر فبراير يتضمن كذلك مزايا جديدة للمطورين تحت قسم "خدمات المطورين". 

أوضحت المنصة أن هذه الإضافات تستهدف تمكين مطوري تطبيقات جوجل والطرف الثالث من دعم عمليات متعلقة بالأمان والخصوصية داخل تطبيقاتهم على أندرويد، مثل إدارة الأذونات، ومعالجة البيانات الحساسة، والاستفادة من واجهات برمجية تساعد على الالتزام بسياسات جوجل ومتطلبات حماية المستخدم.

تسهيل إعداد أجهزة أندرويد الجديدة

أشارت 9to5Google إلى أن قسم "إدارة النظام" في تحديث فبراير 2026 يركّز على تحسين تجربة إعداد الأجهزة الجديدة لأول مرة. 

أوضحت المنصة أن جوجل ذكرت في ملاحظات الإصدار أن التحديث "يبسّط عملية الإعداد لجهاز جديد"، وهو ما يعني عمليًا تحسين خطوات تسجيل الدخول بحساب جوجل، واستعادة النسخ الاحتياطية، ونقل البيانات من جهاز قديم إلى آخر، بما يقلل الوقت الذي يقضيه المستخدم في شاشة الإعدادات الأولية بعد شراء هاتف أو جهاز أندرويد جديد.

طريقة الوصول لتحديثات نظام جوجل

أكدت 9to5Google أن الحصول على تحديثات نظام جوجل لا يتم من خلال تحديث أندرويد نفسه، بل عبر قوائم خاصة داخل إعدادات حساب جوجل. 

أوضحت المنصة أن المستخدم يمكنه على هواتف بيكسل مثلًا فتح تطبيق "الإعدادات"، ثم الضغط على اسمه في الأعلى للدخول إلى "خدمات جوجل"، ثم الانتقال إلى تبويب "كل الخدمات"، ومنه إلى "الخصوصية والأمان" ثم "خدمات النظام"، حيث يمكن التحقق من التحديثات المتاحة لتطبيق Google Play services ومكوّنات نظام جوجل الأخرى.

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تعديل الدساتير والتمديد الرئاسي في أفريقيا

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : التحسُّس لا التحسُّب .. كيف نستقبل رمضان؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رسائل زيارة الرئيس للأكاديمية العسكرية

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : الذهب .. فخ الابتزاز الأمريكي للعالم

محمد سعيد حميد

محمد سعيد حميد يكتب: ‏أتاني صوتك

