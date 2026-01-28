قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ريال مدريد في اختبار حاسم أمام بنفيكا اليوم بدوري أبطال أوروبا
حكم أخذ الزوجة أقساط التأمين من مصروف البيت دون علم الزوج .. عطية لاشين يوضح
أقل سعر للدولار اليوم الأربعاء 28 -1- 2026
روسيا تعلن تدمير مركز قيادة أوكراني في سومي وإصابة عدد من الضباط
أبو العينين: «مدبولي» نموذج لرئيس الوزراء القادر على مواجهة التحديات العالمية | فيديو
لمنع استغلال العمالة .. إسبانيا تمنح نصف مليون مهاجر وضعًا شرعيًا
حقيقة الـ100 مليون جنيه .. السيد البدوي يرد على أخطر اتهام داخل الوفد | فيديو
تفاصيل مُحاكمة 115 متهمًا في خلية المجموعات المسلحة
مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 28-1-2026 .. والقنوات الناقلة
من القاهرة إلى السواحل.. خريطة الأمطار والرمال المثارة خلال الساعات القادمة
موعد صيام الأيام البيض في شعبان 2026.. فضل عظيم وأجر مضاعف
جوجل تدفع 68 مليون بسبب التجسس على صوتك!

جوجل
جوجل
احمد الشريف

كشفت منصة TechCrunch نقلًا عن وكالة رويترز أن جوجل وافقت على دفع 68 مليون دولار لتسوية دعوى جماعية تتهم مساعدها الصوتي Google Assistant بالتجسس غير القانوني على المستخدمين وانتهاك خصوصيتهم. 

أوضحت الدعوى، التي نظرت أمام محكمة اتحادية في سان خوسيه بولاية كاليفورنيا، أن المساعد الصوتي سجل محادثات خاصة دون موافقة صريحة من أصحابها، ثم شارك جزءًا من هذه البيانات مع أطراف ثالثة لاستخدامها في الإعلانات الموجهة وأغراض أخرى. 

أكدت جوجل في أوراق المحكمة أنها لا تعترف بأي خطأ قانوني، لكنها اختارت التسوية لتجنب تكاليف ومخاطر استمرار التقاضي في القضية.

اتهامات بسبب تفعيل المساعد الصوتي دون قصد

أوضحت المستندات القانونية أن جوهر القضية يدور حول ما يُعرف باسم "التفعيل الخاطئ"، وهو تفعيل مساعد Google Assistant عن طريق الخطأ عندما يلتقط الجهاز كلمات أو أصواتًا تشبه عبارة التنبيه مثل "أوكي جوجل" دون أن يقصد المستخدم ذلك. 

أشارت الدعوى إلى أن هذه الحالات أدت إلى تسجيل مقاطع من المحادثات المنزلية أو الشخصية، ثم استخدام المعلومات المستخلصة منها في تطوير أنظمة التعرف على الصوت أو في تقديم إعلانات موجهة للمستخدمين. 

أكدت تقارير إعلامية أخرى أن هذه القضية تأتي في سياق أوسع من الشكاوى المتعلقة بالمساعدات الصوتية، حيث سبق أن وافقت أبل عام 2021 على تسوية بقيمة 95 مليون دولار في قضية مماثلة تخص المساعد الصوتي سيري وما قيل عن تسجيله لمحادثات دون تنبيه واضح للمستخدمين.

