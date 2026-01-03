قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أحترس من هذه الأكلات .. كيف تتجنب تخزين الدهون؟
الذهب أم العقار؟.. عمرو أديب: خيارات محدودة أمام أصحاب شهادات الـ27%
مدرب منتخب بنين يكشف طريقة إيقاف محمد صلاح بكأس الأمم الإفريقية
أدعية النبي التي كان يبدأ بها الصلاة.. احفظها واغتنم ثوابها
موجة برد قارس تبدأ الليلة والأرصاد تُطلق إنذارا للمحافظات
وزير الداخلية الأسبق: استراتيجية مصر الهجومية تحاصر أطماع إثيوبيا وتحمي النيل والأمن القومي
أقل سعر دولار اليوم 3-1-2026
سعر الدولار اليوم 3-1-2026
الأطول مدى.. إكس بينج تقدم G7 Super Extended Range الجديدة
أخطاء طبخ في كل بيت مصري تسبب مشاكل صحية .. نصائح لحماية الأسرة
شوبير يوضح حقيقة استقالة ياسين منصور نائب رئيس النادي الأهلي
تكنولوجيا وسيارات

جوجل تعلن اكتمال طرح تحديث Google December 2025 Core Update في نتائج البحث

جوجل
جوجل
احمد الشريف

أعلنت جوجل عبر لوحة «حالة بحث جوجل» (Search Status Dashboard) اكتمال طرح تحديث Google December 2025 Core Update، وذلك في 29 ديسمبر 2025.​
وبحسب بيانات منصات متابعة التحديثات، استغرق الطرح نحو 18 يومًا وساعتين، حيث بدأ في 11 ديسمبر 2025 حوالي الساعة 12:25 ظهرًا بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة، وانتهى في 29 ديسمبر حوالي الساعة 2:05 بعد الظهر.​

ثالث تحديث جوهري (Core) في 2025

يُعد تحديث ديسمبر 2025 ثالث تحديث جوهري (Broad Core Update) تطلقه جوجل خلال العام نفسه، بعد تحديثي مارس ويونيو 2025، والمرجّح أن يكون الأخير للعام.​
وتصف جوجل هذا التحديث بأنه «تحديث منتظم» لأنظمة الترتيب، يهدف إلى «إظهار محتوى أكثر صلة وإرضاءً للمستخدمين من جميع أنواع المواقع»، وليس موجّهًا لنوع محدد من الصفحات أو قطاع معين.​

طبيعة التحديث ونطاق تأثيره

تؤكد جوجل أن December 2025 Core Update هو تحديث واسع يؤثر في كيفية تقييم محرك البحث لجودة المحتوى وملاءمته ورضا المستخدم، ويشمل مواقع من مختلف المجالات واللغات حول العالم.​

كما توضح الشركة أن التحديث لا يُعد «عقوبة»، بل يعيد معايرة إشارات الترتيب، بحيث تتم ترقية الصفحات التي تعتبرها الأنظمة أكثر فائدة للمستخدم وخفض ظهور الصفحات الأقل جودة نسبيًا.​

ما الذي يعنيه اكتمال التحديث لأصحاب المواقع؟

تشير جوجل إلى أن التقلبات الأكبر في ترتيب نتائج البحث تحدث غالبًا أثناء فترة الطرح، وأن اكتمال التحديث يعني استقرار الصورة العامة لإعادة الترتيب وفق الإشارات الجديدة.​
وتنصح مصادر متخصصة مشرفي المواقع الذين لاحظوا تراجعًا في الزيارات بمراجعة جودة المحتوى الشاملة وتجربة المستخدم بدلاً من البحث عن «إصلاح سريع»، مع الإقرار بأن التعافي من تأثير التحديثات الجوهرية قد يستغرق عدة أشهر وتحديثات لاحقة.​

جوجل Search Status Dashboard بحث جوجل

أكلات تخزن الدهون حتى لو كميتها قليلة
أخطاء طبخ في كل بيت مصري قد تسبب مشاكل صحية خطيرة
أطعمة نأكلها يوميًا تدمر المعدة وتسبب الحموضة والغازات دون أن نشعر
حظك اليوم السبت
