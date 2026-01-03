جوجل تعلن اكتمال طرح تحديث Google December 2025 Core Update في نتائج البحث

أعلنت جوجل عبر لوحة «حالة بحث جوجل» (Search Status Dashboard) اكتمال طرح تحديث Google December 2025 Core Update، وذلك في 29 ديسمبر 2025.​

وبحسب بيانات منصات متابعة التحديثات، استغرق الطرح نحو 18 يومًا وساعتين، حيث بدأ في 11 ديسمبر 2025 حوالي الساعة 12:25 ظهرًا بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة، وانتهى في 29 ديسمبر حوالي الساعة 2:05 بعد الظهر.​

ثالث تحديث جوهري (Core) في 2025

يُعد تحديث ديسمبر 2025 ثالث تحديث جوهري (Broad Core Update) تطلقه جوجل خلال العام نفسه، بعد تحديثي مارس ويونيو 2025، والمرجّح أن يكون الأخير للعام.​

وتصف جوجل هذا التحديث بأنه «تحديث منتظم» لأنظمة الترتيب، يهدف إلى «إظهار محتوى أكثر صلة وإرضاءً للمستخدمين من جميع أنواع المواقع»، وليس موجّهًا لنوع محدد من الصفحات أو قطاع معين.​

طبيعة التحديث ونطاق تأثيره

تؤكد جوجل أن December 2025 Core Update هو تحديث واسع يؤثر في كيفية تقييم محرك البحث لجودة المحتوى وملاءمته ورضا المستخدم، ويشمل مواقع من مختلف المجالات واللغات حول العالم.​

كما توضح الشركة أن التحديث لا يُعد «عقوبة»، بل يعيد معايرة إشارات الترتيب، بحيث تتم ترقية الصفحات التي تعتبرها الأنظمة أكثر فائدة للمستخدم وخفض ظهور الصفحات الأقل جودة نسبيًا.​

ما الذي يعنيه اكتمال التحديث لأصحاب المواقع؟

تشير جوجل إلى أن التقلبات الأكبر في ترتيب نتائج البحث تحدث غالبًا أثناء فترة الطرح، وأن اكتمال التحديث يعني استقرار الصورة العامة لإعادة الترتيب وفق الإشارات الجديدة.​

وتنصح مصادر متخصصة مشرفي المواقع الذين لاحظوا تراجعًا في الزيارات بمراجعة جودة المحتوى الشاملة وتجربة المستخدم بدلاً من البحث عن «إصلاح سريع»، مع الإقرار بأن التعافي من تأثير التحديثات الجوهرية قد يستغرق عدة أشهر وتحديثات لاحقة.​