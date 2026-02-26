خدوه الساعة 2 الفجر.. أحمد هيكل يروي كواليس القبض على والده حسنين هيكل

تحدث الدكتور أحمد هيكل رئيس مجلس إدارة شركة القلعة للاستثمارات المالية، عن لحظة اعتقالات سبتمبر عام 1981، مؤكداً أنه كان يبلغ من العمر 20 عاماً وقتها، وأن المشهد ما زال عالقاً في ذاكرته.

وأضاف في لقاء مع الإعلامية لميس الحديدي مقدمة برنامج "رحلة المليار"، عبر قناة "النهار": أنهم كانوا في الإسكندرية، حيث كان هو ووالده هناك، بينما كانت والدته في القاهرة «بنبيض البيت»: «أنا كنت رحت لعبت جولف وهو ما جاش معايا كان بيكتب مقدمة لكتاب عودة آية الله بتاع إيران».

واستعاد تفاصيل تلك الليلة قائلاً: «الساعة 2 الفجر صحاني واحد من الناس اللي بيشتغلوا معانا في البيت، قال لي في بوليس عاوز الأستاذ هيكل بره».

وأوضح أنه خرج ليتحدث مع الضباط، الذين طلبوا إيقاظ والده، فدخل وأيقظه، مضيفاً: «جه قابلهم قالهم له فترة طويلة؟ قالوا له آه».

وتابع أن والده أخذ معه حقيبة بها أدوية، موضحاً: «فأخد معاه شنطة فيها الأدوية، والشنطة اتأخدت والأدوية ما قدرش يدخلها معاه في الأول بس بعد كدة دخلت.