لميس الحديدي عن رحلة المليار : نكشف كواليس مشوار كبار رجال وسيدات الأعمال

كشفت الإعلامية لميس الحديدي تفاصيل برنامجها الرمضاني «رحلة المليار»، المقرر إذاعته على شاشة قناة النهار ضمن خريطة البرامج الرمضانية، مؤكدة أن فكرة البرنامج لا تتعلق بالثروة في حد ذاتها، بقدر ما ترصد رحلة وتجربة كبار رجال وسيدات الأعمال.



وأضافت خلال برنامج «الصورة»: «ليس المقصود رحلة فلوس تخص الضيوف، بقدر ما تمثل رحلة تجربة لكبار رجال وسيدات الأعمال»، موضحة أن البرنامج يستعرض تجاربهم الممتدة من جيل الآباء والأجداد، إذ إن كثيرين منهم ورثوا المهنة عن الجيل الأول.

وأشارت إلى أن الحلقات تتناول كل ملامح التجربة، بما شهدته من خسارة ومكسب وطموح وسقوط وتحديات. كما لفتت إلى أن عددًا من الحلقات سيجمع بين الآباء وأبنائهم من الجيل الثاني، قائلة : ":" ضيوف كتيرة منهم صلاح دياب ، نجيب ساويرس، محمد فاروق عبد المنعم وأولاده، عزة فهمي وأولادها، إلى جانب عمر الدماطي ومحمد الدماطي الاب والابن .



وأضافت أن من بين الضيوف أيضًا ماري لوي، وأيمن الجميل، وحسام الشاعر من قطاع السياحة.



وكشفت عن حلقة خاصة مع عاطف واصف، صاحب أحد أشهر محال الفضة في وسط البلد، ونجله، ووصفت قصتهما بأنها «غريبة جدًا».



كما أشارت إلى استضافة المحامية الشهيرة منى ذو الفقار، مؤكدة أن البرنامج يكشف مفاجآت تتعلق بالجانب الإنساني وقصص الكفاح والعمل خلف نجاح هؤلاء.



ورداً على سؤال الإعلامي أحمد شوبير حول أكثر الضيوف الذين أثروا فيها إنسانيًا، قالت إن هناك أكثر من شخصية، منهم شريف المغربي، ومحمد فاروق عبد المنعم وأولاده، إضافة إلى ماري لوي التي بكت على الهواء عند تذكر ت والدتها أمل بشارة، وكذلك عزة فهمي التي وصفتها بـ«ملكة المجوهرات وصاحبة المليار فكرة».



وعن رجل الأعمال نجيب ساويرس، أوضحت أن الحلقة كشفت جوانب إنسانية من شخصيته، خاصة في حديثه عن رحلته علاقته بوالده.



كما لفتت إلى أن حلقتها مع أحمد هيكل كانت مفاجأة بالنسبة لها، لأنه لم يتحدث فقط عن والده الكاتب الكبير محمد حسنين هيكل، بل كشف أيضًا عن مرضه وتعثراته ومشكلاته الشخصية، وهو ما أضفى بعدًا إنسانيًا مختلفًا على الحوار.