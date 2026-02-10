قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
طلب عاجل من شوبير بعد نفي أبو ريدة فكرة إلغاء الدورى المصري
الاتحاد الأوروبي: لن نصمت أمام الجرائم في السودان.. ومؤتمر دولي ببروكسل أبريل المقبل
مجلس حكماء المسلمين يدين الإجراءات الإسرائيلية غير القانونية في الضفة الغربية
بعد توليها وزارة الإسكان.. كل ما تريد معرفته عن راندا المنشاوي
أسماء الوزراء في التعديل الوزاري الجديد.. القائمة الكاملة وموعد حلف اليمين
ضياء رشوان وزير الدولة للإعلام .. من هو؟
رد فعل مفاجئ من رانيا علوانى بعد تعيين جوهر نبيل وزيرا للرياضة
بيان عاجل لـ الاتحاد السكندري بعد انقلاب حافلة فريق الطائرة في حادث أليم
تكليفات الرئيس السيسي للحكومة بعد تعديل التشكيل.. تفاصيل
الرئيس السيسي يؤكد أهمية سرعة البدء في عملية التعافي المبكر وإعادة الإعمار بقطاع غزة
الرئيس السيسي يؤكد ضرورة تعزيز العمل المشترك بين مصر وروسيا لتجنب التصعيد بالمنطقة
من الرقابة المالية للاستثمار.. الدكتور محمد فريد خلفا للخطيب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

لميس الحديدي: الدنيا آخر دربكة.. لا تعليق

لميس الحديدي
لميس الحديدي
باسنتي ناجي

وجهت الإعلامية لميس الحديدى رسالة غامضة لـ متابعيها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

لميس الحديدي 

وكتب لميس الحديدي عبر فيسبوك:"الدنيا آخر دربكه ".

وأكملت:"لا تعليق !! ".

وكانت قد قالت الإعلامية لميس الحديدي، إن بورصة شائعات التغيير الوزاري مشتعلة، مشيرة إلى أن الأسماء جميعها غير مؤكدة، وبعضها مؤكد، وستتأكد نهائيًا عند ظهورها غدًا في جلسة البرلمان الهامة.

تساءلت الإعلامية لميس الحديدي، خلال برنامجها «الصورة» المذاع على شاشة النهار: هل التعديل الوزاري يهم المواطن؟ بصراحة لا يهم المواطن العادي. لو نزلنا الشارع وسألناه عن أسماء الوزراء، ممكن يكون مش عارف أسماء ناس كتير منهم، سواء الحاليين أو اللي مشوا أو اللي قبلهم. بالكتير يعرف اسم رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.

تابعت الإعلامية لميس الحديدي، : ليه حافظ اسم الدكتور مصطفى مدبولي؟ لأنه مكث معنا ثمانية سنوات، كانت سنوات عجاف اقتصاديًا ولسه مكمل معانا. يعرفوه عشان طول العِشرة. الأهم بالنسبة للمواطن: هتعملي إيه؟ جاي تعملي إيه؟ هل هي تنويعات على نفس النغمة؟ هنفضل نتكلم عن الفائض الأولي، وانخفاض عجز الموازنة، والإشادة الدولية بالتجربة المصرية وصندوق النقد الدولي، بينما أنا كمواطن لسه بتخانق على سعر الفراخ؟

أكملت الإعلامية لميس الحديدي، أن :"كيلو فراخ مجمدة ولا حية؟ خناقة المواطن في حتة تانية خالص. المؤشرات الكلية والكلام الكبير ما يهموش الناس خالص. اللي يهمه سعر كيلو الفراخ، سعر البنزين وتأثيره على المواصلات في حياته. هدفع فلوس المدارس منين؟ لما أتعالج، عندي تأمين صحي ولا لأ؟".

اختتمت: المواطن سؤاله واحد، جاي تعملي إيه؟ كلمة السر المفقودة حتى الآن هي رضا المواطن، مش سعادة المواطن، لأن السعادة هدف بعيد المدى مش هنقدر نوصله الآن، لكن نتمنى. المهم رضا المواطن على الأقل بقدر بسيط.

وأبدت بعض الملاحظات قائلة:" الاهتمام بالتعديل الوزاري على السوشيال ميديا، لو بصينا عليه، تراجع كمؤشر. امبارح كان في أعلى حالاته، واليوم شهد تراجعًا، لأن المواطنين عرفوا إنه مش تغيير وزاري ولكن مجرد تعديل، لأن التغيير الشامل هو اللي يشعر الناس بالتغيير الحقيقي وأن هناك أمل جديد. وده مش ضد الدكتور مدبولي، أدى ويؤدي، وقارب على أن يكون أطول رئيس وزراء في تاريخ مصر، مثل عاطف صدقي.

وأضافت: منصب رئيس الوزراء مهلك ومتعب، عاوز شغل وتفكير وتحدي. أتمنى أن يكون لدى الدكتور مصطفى مدبولي نفس الشغف والقدرة على بذل المجهود، وبالعكس هذه المرة أنت على أعتاب مرحلة جديدة. ما فيهاش فائض أولي وعجز موازنة، أنت داخل على رضا الناس، وضرورة زيادة الموارد، وخفض الدين، والصحة والتعليم. وقبل كده كان معاك بابا الصندوق، دلوقتي هنحط روشتنا وبرنامجنا كاملين. صحيح الي فات ، كان برضه برنامجنا، لكن كان في رقيب على الأداء، الآن القرار بتاعنا والنتيجة بتاعتنا.

واختتمت: العمل ثمانية سنوات ليست سهلة. أتمنى أن يكون له  نفس القدرة والشغف  على الانجاز  ومواجهة التحديات

لميس الحديدي التشكيل الوزاري الحديدي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التعديل الوزاري الجديد2026

14 اسما جديدا .. التعديل الوزاري 2026 بالكامل

مدبولي

بالأسماء .. تعرف على آخر تطورات التعديل الوزاري

مدبولي

بالأسماء .. وزراء باقون في مناصبهم

المجرم الجنسي إبستين ومعه ترامب

شاهد.. لحظة العثور على إبستين جثة هامدة في زنزانته

المجرم والمدمن على علاقات القاصرات وعمليات الاغتصاب “جيفري إبستين”

كيف وصلت كسوة الكعبة إلى مليادرير القاصرات إبستين؟.. العدل الأمريكية تجيب

جوهر نبيل

من هو جوهر نبيل المرشح لتولي حقيبة الشباب والرياضة في التعديل الوزاري الجديد؟

حكومة مدبولي

7 حقائب الأطول ليس بينها النقل .. هؤلاء الوزراء الأكثر استمرارا في حكومات مدبولي الثلاث

وزير التربية والتعليم

مواعيد الدراسة في شهر رمضان 2026 لطلاب المدارس .. قرارات رسمية

ترشيحاتنا

اليابان

اليابان.. تصدير 48 ألف طن من محصول الأرز خلال عام 2025

الخارجية الروسية

الخارجية الروسية: موسكو تدعو تل أبيب إلى إعادة النظر في تصرفاتها تجاه الضفة الغربية

أرشيفية

حزب الله : الثورة الإيرانية منحت الأمل للمستضعفين وأحيت المقاومة بالمنطقة

بالصور

أحمد السقا يزور لوكشين مسلسل مناعة.. صور

مسلسل مناعة
مسلسل مناعة
مسلسل مناعة

وصفات طبيعية لتفتيح اليدين والقدمين.. حلول منزلية فعالة بمكونات بسيطة

وصفات طبيعية لتفتيح اليدين والقدمين
وصفات طبيعية لتفتيح اليدين والقدمين
وصفات طبيعية لتفتيح اليدين والقدمين

محافظ الشرقية يتفقد المركز التكنولوجي بمركز كفر صقر وعددا من شوارع المدينة

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

وصفات طبيعية لتخلص من التهاب الحلق الناتج عن نزلات البرد

وصفات طبيعية لتخلص من التهاب الحلق الناتج عن نزلات البرد
وصفات طبيعية لتخلص من التهاب الحلق الناتج عن نزلات البرد
وصفات طبيعية لتخلص من التهاب الحلق الناتج عن نزلات البرد

فيديو

حلا شيحة

فخر وسلام.. حلا شيحة تعود من جديد للحديث عن الحجاب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منصور المغربي

د. منصور المغربي يكتب: الجسد بعد الموت… بين إنسانية الطب وحرمة الوجدان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: هدنة بلا ثقة.. لماذا عاد التوتر الخفي بين إثيوبيا وإريتريا؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار: سيف القذافي.. مشروع إصلاحي لم يكتمل!

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك بيدوباست الأول

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حصون النفس.. حماية طيبتك وقوتك من الاستنزاف النفسي

المزيد