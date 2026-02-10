قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
برلمان

مصر القومي : التعديل الوزاري الجديد فرصة للإصلاح ومراعاة هموم المواطن

الموافقة على التعديل الوزاري الجديد
الموافقة على التعديل الوزاري الجديد
محمد الشعراوي

أكد المستشار مايكل روفائيل، رئيس حزب مصر القومي، أن الاجتماع الذي جمع الرئيس عبد الفتاح السيسي برئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي في إطار التعديل الوزاري المرتقب، يعكس حرص القيادة على تقييم الأداء الحكومي بشكل مستمر، وتطوير عمل الوزارات بما يتوافق مع متطلبات المرحلة المقبلة.

وأشار روفائيل، في بيان له، إلى أن التعديل الوزاري لا يقتصر على تغييرات شكلية أو تبديل أسماء، بل يجب أن يحمل بعداً إصلاحياً حقيقياً، يضع المواطن في قلب الأولويات، ويأخذ بعين الاعتبار الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الراهنة.

وأكد أن نجاح الحكومة الجديدة يتوقف على قدرتها على تقديم حلول عملية لمشكلات المواطنين اليومية، سواء فيما يتعلق بتحسين جودة الخدمات العامة أو دعم الشرائح الأكثر احتياجاً، مع مراعاة سرعة الاستجابة لمطالبهم وتطلعاتهم.

وشدد على أهمية تعزيز التلاحم الاجتماعي بين جميع فئات الشعب، وضرورة التواصل المستمر مع الأحزاب السياسية باعتبارها حلقة الوصل بين ما يدور في الشارع وما تحتاج الدولة معرفته من احتياجات وملاحظات المواطنين.

وأوضح أن هذا التواصل يتيح للحكومة تبني سياسات واستراتيجيات أكثر واقعية، قادرة على التفاعل مع التحديات الاقتصادية والاجتماعية، ويضمن مشاركة المجتمع في صناعة القرار بما يحقق العدالة ويعزز الثقة بين الدولة والمواطنين.

وأضاف رئيس حزب مصر القومي، أن التعديل الوزاري المرتقب فرصة حقيقية لتعزيز الأداء الحكومي، وترسيخ مبدأ الإصلاح الشامل، وإطلاق آليات فعالة لتحسين جودة حياة المواطنين، مع التأكيد على أن الهدف النهائي هو بناء دولة قوية قادرة على مواجهة التحديات المستقبلية، وتلبية طموحات المواطنين في التنمية المستدامة والرخاء الاجتماعي.

مايكل روفائيل حزب مصر القومي مجلس الوزراء التعديل الوزاري التعديل الوزاري الجديد

