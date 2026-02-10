على رأس وفد برلماني.. رئيس البرلمان العربي يزور أذربيجان

توجه محمد بن أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي على رأس وفد برلماني إلى جمهورية أذربيجان تلبية للدعوة الرسمية الموجهة من صاحبة غفاروفا رئيسة الجمعية الوطنية (البرلمان).

ومن المقرر أن يعقد اليماحي خلال الزيارة اجتماعات رسمية مع رئيسة الجمعية الوطنية الآذرية وعدد من كبار المسؤولين، وذلك يومي 11 و12 من فبراير الجاري.

ويضم وفد البرلمان العربي، كلا من النائب محمد البكوري رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية، والنائب محمد الأمين سيد مولود رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان، والنائبة حنان السماري عضو البرلمان العربي، والنائب السفير محمد العرابي عضو البرلمان العربي.