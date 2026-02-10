انقلبت بهم سيارة في مصرف.. تشييع جثامين شهداء لقمة العيش الأربعة بالدقهلية.. صور

شيع أهالى قرية الروك التابعة لمركزالسنبلاوين بمحافظة الدقهلية جثامين ضحايا لقمة العيش الأربعة الذين لقوا مصرعهم في حادث انقلاب سيارة ربع نقل بمصرف كفر يوسف أثناء توجههم إلى عملهم.

وخرجت الجثامين الأربعة فى مشهد جنائزى مهيب حيث تعالت صيحات أسرهم وأهالى قريتهم بالبكاء والعويل وأقيمت صلاة الجنازة عليهم بالساحة بجوار المقابر وتم دفنهم بمقابر عائلتهم بقريتهم.

ولقى أربعة عمال مصرعهم وأصيب أربعة آخرين في حادث علىطريق ميت غمر بمحافظة الدقهلية حيث انقلبت سيارة ربع نقل محملة بعمال فى مصرف.

تلقت مديرية أمن الدقهلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل بمصرف على طريق السنبلاوين -ميت غمر أمام كفر يوسف حيث اسفر عن مصرع اربعة وإصابة آخرين.

انتقل ضباط المباحث و6 سيارات اسعاف الى مكان الواقعه وتبين مصرع اربعة عمال وإصابة آخرين وتم نقل الجثث والمصابين إلى مستشفى السنبلاوين وتحرر محضرا بالواقعة وجار إخطار النيابة العامة