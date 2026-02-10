ننشر أسماء المتوفين والمصابين ضحايا حادث انقلاب سيارة ربع نقل بمصرف في الدقهلية

"حصل "صدى البلد على أسماء المتوفين والمصابين فى حادث انقلاب سيارة ربع نقل بمصرف على طريق السنبلاوين -ميت غمر

حيث لقى كلا من أحمد مصطفى كامل عبد الغفار 45 عاما مقيم كفر الروك السنبلاوين و إبراهيم مصطفى النبوى 39 عاما و إيهاب عبد الكريم تقى الدين 33 عاما مصرعهم وجميعهم مقيمى كفر الروك بالسنبلاوين.

وأصيب كل من شوقى عبد اللطيف أحمد أحمد 47 عاما مقيم كفر الروك بما بعد الارتجاج وكدمات وأصيب بما بعد الارتجاج ؛أحمد عبد القادر مأمون رمضان 41 عاما وأصيب بكدمات وجروح متفرقة بالجسم، منى أشرف عبد الموجود عبد الخالق 18 عاما مقيمة كفر الروك السنبلاوين كسر بالذراع الايسر وايمان أشرف عبد الموجود عبد الخالق 17 عاما وأصيبت بما بعد الارتجاج.وجميعهم مقيمى أيضا كفر الروك.



وتم نقل المتوفين والمصابين إلى مستشفى السنبلاوين.