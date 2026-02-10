قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مستشار الرئيس الإماراتي: علاقتنا مع مصر راسخة وتزداد قوة وثباتاً
الرئيس السيسي يوفد مندوبا للتعزية في وفاة السفير محمد وجيه الجبالي
إلغاء الدوري المصري.. هل مجرد شائعات أم احتمال مطروح؟ .. اعرف الحكاية بالكامل
مؤتمر صحفي لوزير الخارجية ونظيره السنغالي
الأرصاد تحذر: شبورة وأجواء باردة اليوم الثلاثاء 10-2-2025| فيديو
وزير الري: مصر تعتمد على نهر النيل بنسبة 98% لتوفير مواردها المائية
بعد 4 أشهر على قرار وقف إطلاق النار.. الاحتلال يخرق الاتفاق 1,620 مرة واستشهاد 573
مصرع شخص وإصابة 25 في انقلاب ميكروباص بطريق الإسماعيلية القاهرة الصحراوي
وزير التموين ومحافظ القاهرة يفتتحان معرض "أهلاً رمضان" الرئيسي بمدينة نصر
إخلاء سبيل البلوجر روح بعد فيديو محاولة إنهاء حياتها في لايف فيسبوك
اكسترا نيوز: خروج الدفعة السابعة من العائدين الفلسطينيين من مصر إلى قطاع غزة
عاجل..مصرع 3 عمال وإصابة 4 آخرين في سقوط سيارة نقل بمصرف بالدقهلية
محافظات

ننشر أسماء المتوفين والمصابين ضحايا حادث انقلاب سيارة ربع نقل بمصرف في الدقهلية

ارشيفيه
ارشيفيه
همت الحسينى

"حصل "صدى البلد على  أسماء المتوفين والمصابين فى حادث انقلاب  سيارة ربع نقل بمصرف على طريق السنبلاوين -ميت غمر 
حيث لقى  كلا من أحمد مصطفى كامل عبد الغفار 45 عاما  مقيم  كفر الروك السنبلاوين و إبراهيم مصطفى النبوى 39 عاما و إيهاب عبد الكريم تقى الدين 33 عاما  مصرعهم  وجميعهم مقيمى كفر الروك بالسنبلاوين.

وأصيب كل من شوقى عبد اللطيف أحمد أحمد 47 عاما مقيم كفر الروك  بما بعد الارتجاج وكدمات وأصيب بما بعد الارتجاج ؛أحمد عبد القادر مأمون رمضان 41 عاما وأصيب بكدمات وجروح متفرقة بالجسم، منى أشرف عبد الموجود عبد الخالق 18 عاما مقيمة  كفر الروك السنبلاوين كسر بالذراع الايسر وايمان أشرف عبد الموجود عبد الخالق 17 عاما وأصيبت  بما بعد الارتجاج.وجميعهم مقيمى أيضا كفر الروك.


وتم نقل المتوفين والمصابين إلى مستشفى السنبلاوين.

الدقهليه ميت غمر السنبلاوين ضباط

